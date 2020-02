Anahir est un temtem plutôt puissant et unique qui n’est pas disponible à l’état sauvage. C’est un temtem de type Feu/Cristal que vous pourrez récupérer via l’histoire et son scénario dans le volcan. Après vous avoir expliqué comment obtenir le kit d’escalade ou quel starter prendre, on vous donne l’emplacement d’Anahir et comment faire pour l’obtenir.

Où trouver Anahir ?

Rendez-vous donc en Omnésie Supérieur, équipé de vos patins à cristaux en direction du volcan Anak. Une fois à l’intérieur, mettez en déroute tout les sbires du clan Belsoto et traversez l’entièreté du volcan pour arriver jusqu’à un complexe scientifique où le Docteur Hamijo pratique des expériences pour le moins surprenantes et assez cruelles.

Anahir est le temtem qui est enfermé dans une sorte de cage et qui reçoit des éclairs afin de booster ses capacités. Une fois le combat avec le docteur terminé, il vous suffit d’interagir avec Anahir afin de le récupérer et d’en faire votre compagnon. C’est la seule façon d’obtenir Anahir, contrairement à Nessla ou Barnshe dont les taux de capture, même si ils restent bas, peuvent être obtenu de manière sauvage.

Si jamais vous avez raté notre ami à quatre pattes lors de votre premier passage dans le volcan, sachez qu’il sera possible de le récupérer à nouveau plus tard. Pour cela il vous suffit de retourner sur la deuxième île et de créer un groupe en coopération avec quelqu’un qui possède encore les patins à cristaux (car vous les perdez temporairement sur la 3ème île). Retournez à la localisation exacte du laboratoire et Anahir vous attendra.

Voilà, cela vous fait un compagnon en plus. Vous pouvez checker notre guide complet de Temtem pour tout savoir sur le titre.