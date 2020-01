Temtem, disponible en accès anticipé depuis le 21 janvier 2020, est un MMO où il est possible d’interagir avec d’autres joueurs et d’effectuer toute une série d’action spécifique. Combattre, échanger, ou tout simplement coopérer, on vous explique tout sur la méthode à suivre.

Comment ajouter un ami ?

Lancez Temtem et connectez vous sur les serveurs du jeu

Grâce à la touche « Esc » ou « Tab », ouvrez votre menu

Dirigez vous vers la quatrième colonne et cliquez sur l’icône « Amis »

Entrez le pseudo de votre ami et cliquez sur « Envoyer »

Attendez que votre ami reçoive la notification et l’accepte

Interactions possibles avec votre ami

Faire des échanges d’objets ou de temtems

Communiquer en murmurant (Seul vous et votre ami pourront lire les messages dans le chat)

Vous battre en match amical ou en match compétitif

Jouer en coopération pour progresser lors de l’histoire principale et des quêtes annexes

Voir son profil (Temtems capturés, avatar, vêtements, …)

