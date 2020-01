Dans Temtem, comme tout bon jeu de capture de monstres, vous allez devoir choisir votre tout premier compagnon chez un professeur lors du jour d’initiation. Et le choix du starter de départ est important car il vous facilitera (ou non) la tâche lors de vos premières heures de jeu. Il est donc primordial de savoir qui fait quoi lorsque le moment sera venu de choisir le vôtre. Nous allons donc tenter de vous guider au mieux en vous les décrivant un à un avec leur force et faiblesse ainsi que le panel d’attaque qu’ils sont capables d’offrir.

Sachez que dans Temtem, tous les starters proposés peuvent être capturés à un moment ou un autre dans l’aventure, ne vous sentez donc pas frustré de devoir en laisser deux sur le bord de la route au début de votre aventure. Mais tout de même, on peut se demander, quel starter prendre au début de l’aventure dans Temtem ?

Présentation et type des trois starters de Temtem

Contrairement à Pokémon, il ne vous faudra pas choisir entre les types plantes, eau et feu mais entre les types cristal, combat et mental. Si ceux-ci sont différents, ils fonctionnent de la même manière avec une force et une faiblesse :

Le Mental bat le Combat mais perd contre le Cristal

Le Cristal bat le Mental mais perd contre le Combat

Le Combat bat le Cristal mais perd contre le Mental

Sachez également, pour les joueurs compétitifs, que tout le monde commence absolument avec les mêmes starters. Pas d’IV différentes, pas de traits différents ou de sexe différent, ils sont tous égaux quel que soit votre choix. Notez également que les noms des temtems sont universels et ne disposent pas de traduction.

Crystle, Smazee, Houchic, qui prendre ?

Crystle

Comme son nom le laisse penser ainsi que le biome de son enclos, Crystle est de type cristal. C’est un excellent temtem si vous désirez partir sur des bases solides qui vous faciliteront la tâche, surtout sur la première île.

Il est plutôt lent mais attaque fort et résiste assez bien aux coups adverses. Il est en plus résistant au type toxique, qui est très présent au début de l’aventure que cela soit chez les dresseurs ou lors de rencontres sauvages. Alors que ses faiblesses comme le feu ou le combat ne se rencontrent que bien plus tard lors de l’île 2 et 3. C’est au niveau 30 que votre Crystle évoluera en Sherald.

Smazee

Autre starter idéal pour les dresseuses et dresseurs désireux de commencer l’aventure sereinement. Smazee est un petit singe de type combat dont les faiblesses dont les type digital et mental. Les temtems digitaux ne peuvent pas être capturés pour l’instant et vous êtes donc épargné de ce côté-là.

De même pour le type mental que l’on ne rencontre que très peu durant des combats contre des PNJ. Smazee vous permet donc d’attaquer fort, avec en contre-partie une défense plutôt faiblarde mais pas handicapante non plus. C’est peut-être le plus équilibré des trois starters. Smazee évoluera en Baboong au niveau 29.

Houchic

Houchic est la dernière alternative possible et est de type mental. C’est probablement le temtem le plus difficile à appréhender avec ses faibles statistiques en attaque, défense et points de vie. Il est faible aux types électrique, digital et cristal et possède un avantage contre les neutres et le combat.

Il sera, même à haut niveau, et plus tard dans l’aventure (notamment la 3ème île qui regorge de temtems cristal) compliqué d’en faire un temtem puissant et principal de votre aventure. Sachez que Houchic évoluera en Tental au niveau 29 tout comme Smazee.

Quel starter pour facilement débuter l’aventure dans Temtem ?

Cela dépendra surtout de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Souhaitez-vous avoir facile tout au long de l’aventure ou vous ajouter un peu de challenge ? Est-ce que vous comptez vous concentrer sur l’aspect PVE ou plutôt PVP ? Est-ce que vous jouer le rush pour finir le jeu au plus vite ou est-ce que vous comptez chill et profiter un max à votre rythme ? Autant de questions qui détermineront le choix de votre starter temtem.

Si l’on devait conseiller un temtem en particulier pour la partie PVE et une aventure facilitée au possible avec un type facile à maîtriser, Crystle semble être un choix évident. Même si Smazee est une bonne alternative, Crystle a l’avantage sur le type toxique très répandu en début d’aventure et ne rencontre ses faiblesses que bien plus tard vers la fin de l’île 2. Vous aurez donc eu tout le loisir de diversifier votre équipe en capturant d’autres temtems sur votre route.

Quant à la partie PVP, c’est Smazee qui prédomine même si Houchic est loin d’être inintéressant grâce à son attaque spéciale et sa vitesse élevée. Sachez que Smazee peut apprendre des attaques d’autres types pour élargir ainsi plus facile son panel d’avantages alors que ses faiblesses restent toujours les mêmes. Ce qui est un avantage non négligeable quand Houchic pourra seulement apprendre des attaques de type mental.

Il est également important de rappeler que les starters sont tous capturable de manière sauvage dans l’aventure, mais qu’à l’heure où sont écrites ces lignes et où seul l’accès anticipé est disponible (et donc 3 îles sur 6), il n’y a que Crystle qu’il est possible d’obtenir de cette manière. Information importante à savoir tout de même, que vous soyez compétiteur ou simplement collectionneur. Les échanges restent possible avec d’autres joueurs bien entendu mais il vous sera probablement difficile d’en obtenir un via cette voie, les joueurs et joueuses étant généralement attachés à leur première créature obtenue dans l’aventure.

Si vous cherchez d’autres astuces et guides pour le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Temtem.