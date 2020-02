Le trèfle à quatre feuilles est un objet qui vous permettra d’améliorer votre taux de capture de temtem une fois celui-ci équipé sur l’un de vos temtems. Il vous sera fort utile pour des temtems rares avec un taux d’apparition de 5% ou encore dans votre chasse aux Lumas. On vous explique comment l’obtenir et donc comment faire pour augmenter le taux de capture.

Où trouver le trèfle à quatre feuilles ?

Rendez-vous à Briçal de Mar, plus exactement le long de la côte afin de remonter vers le nord la rivière Sillaro. Une fois tout en haut, vous pourrez y découvrir sur la gauche une caverne, rentrez dedans et dirigez vous vers la partie gauche où il y a un chemin avec les cristaux. Notez que l’obtention des patins rend la chose plus facile pour traverser même si il serait apparemment possible de passer sans eux.

Une fois le chemin de cristaux derrière vous, dirigez vous vers les seuls escaliers disponibles sur le dessus et changez d’étage. Continuez de progresser sur le seul chemin disponible, vous ne pourrez pas vous perdre, et atteignez la petite boite qui contient ce fameux trèfle à quatre feuilles. Attention que le taux de capture n’augmente que si vous lancez votre Temcard avec le temtem qui porte le trèfle.

