Dans Temtem, Kinu est une créature assez difficile à trouver. Ce temtem de type nature/mental est en effet assez rare avec seulement 5%de chance d’apparition dans une seule et unique zone de jeu, en tout cas actuellement. Vous cherchez l’emplacement de Kinu ? On vous explique où ce monstre se situe dans ce rapide guide.

Où se situe Kinu dans Temtem ?

Rendez-vous à la toute fin de la Lisière du Grand Banian, à l’endroit ci-dessous (qui mène au « donjon »). Attention toutefois, vous devrez avoir chassé les malfrats de l’endroit, puis avoir terminé la quête principale liée au volcan pour que Kinu puisse apparaître.

En effet, en terminant la quête du volcan, l’endroit changera drastiquement, et de nouveaux temtems sauvages feront leur apparition. Pénétrez dans le lieu, et commencez à parcourir les herbes. Peu importe l’étage, puisque Kinu est accessible à chacun d’entre eux.





Armez-vous de patience, la créature est rare. Apportez si possible des Temcartes+, le taux de capture du monstre étant parfois assez capricieux. Dans l’idéal, essayez de rester jusqu’à avoir capturé une femelle, afin de la faire se reproduire et éviter de devoir revenir capturer d’autres Kinu plus tard. N’hésitez pas à consulter nos autre guides pour Temtem via notre dossier complet.