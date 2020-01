Dans Temtem, l’un des but est de capturer toutes les espèces de créatures existantes, exactement comme dans Pokémon. De la même façon que dans les jeux de cette licence, Temtem propose ses propres créatures « shiny », ici nommées « Luma ».

Luma de Temtem et Shiny, même combat

Un Temtem Luma est donc un Temtem d’une couleur différente que celle des autres représentants de son espèce, mais pas que. En effet, un Luma possède des statistiques particulières. Tout d’abord, il possède forcément les SV (single values) de 3 de ses caractéristiques au maximum (soit 50), en plus d’avoir d’avoir obligatoirement plus de 20 SV dans les statistiques non concernées par ce boost (exceptée la vitesse, qui est à part).

Vous l’aurez compris, un Temtem Luma, en plus d’être classe, apporte un avantage stratégique non négligeable. Mais comment tomber sur ces variantes extrêmement rares ? Hé bien malheureusement, pas de solution miracle ni de technique particulière pour le moment. La seule solution est de combattre en boucle le Temtem que vous souhaitez capturer en version Luma jusqu’à tomber dessus, mais il faudra se montrer patient, le taux d’apparition étant d’1/6000.

Retrouvez l’intégralité de nos astuces et guides pour Temtem juste ici.