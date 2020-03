Pour obtenir le grappin dans Temtem, qui vous permettra de bondir de plateforme en plateforme, vous devrez terminer toute une série de quête sur la troisième île de l’aventure Tucma. Pour obtenir ce précieux objet, suivez donc le guide afin de connaître les conditions d’obtention du Bondiroche.

Comment obtenir le Bondiroche ?

C’est sur la troisième île, Tucma, qu’il vous sera possible d’obtenir le grappin (ou Bondiroche). Après vous êtes échoué sur l’île avec votre dirigeable, vous devrez traverser les zones du réservoir de Xolot et ce jusqu’à atteindre la ville principale. Pour cela vous devrez vous échappez de prison et traverser les mines afin de récupérer vos équipements et d’atteindre le dojo de Tucma. Une fois à l’intérieur, vous devrez affronter la championne, ce qui vous débloquera 3 quêtes :

Premiers secours

Le Narval échoué

Libérez Matthew

Attentions que vous devez absolument finir l’intégralité des trois quêtes afin de remplir les conditions d’obtention du grappin. Les quêtes sont assez simple, parlez au maximum de PNJ sur votre route afin d’avoir quelques informations sur la direction à prendre. Elles demanderont surtout pas mal d’aller/retour et prendront du temps mais ne sont pas compliquées. Une fois terminées, dirigez vous vers un mini temporium qui se trouve près de l’entrée de Quetzal afin d’y retrouver Manki, qui vous offrira enfin le précieux grappin.

Comment utiliser le Bondiroche ?

Pour cela, rien de plus simple. Approchez vous près des plateformes avec un bord bleu qui pendent dans le vide et l’animation se fera toute seule, comme pour l’utilisation du surf ou des patins. Cela vous permettra d’atteindre des zones encore impossible à atteindre précédemment et de profiter de pas mal de raccourcis pour gagner un peu de temps. Sachez également que le grappin est nécessaire pour accéder au Saipark.

