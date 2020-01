Vous l’aurez probablement remarqué, le monde de Temtem est remplis d’étendues d’eau plus ou moins larges. Seulement voilà, il est impossible d’aller nager dedans, nous privant ainsi de pas mal d’endroits semblant pourtant dignes d’intérêt. Pas de panique, il existe un moyen de vous jeter à l’eau. Voici un guide pour savoir où et comment obtenir le surf sur Temtem.

Où se trouve la planche de surf dans Temtem ?

Pour cela, vous aurez besoin d’une planche de surf. Assez tôt dans l’aventure, vous trouverez une boutique censée en vendre, malheureusement, celle-ci n’en a plus en stock, ce qui se révèle très frustrant.

Dès lors, il faudra prendre votre mal en patience et avancer sagement dans l’aventure, puisque le surf se débloquera tout simplement en progressant dans l’histoire. Pour être plus précis, il vous faudra parcourir l’intégralité de la route 3 et terminer le donjon se trouvant au bout de celle-ci. Cela fait, le jeu vous demandera de revenir jusqu’à Arisolla en revenant sur vos pas, et direction le dojo de Sophia.

Une fois la championne vaincue (attention, elle possède une équipe complète, prévoyez 6 temtems et si possible un voire deux Gankis, l’électricité se révélant très utile ici), elle vous remettra le surf tant désiré. N’hésitez pas à consulter nos autre guides pour Temtem via notre dossier complet.