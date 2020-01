Le Voile du Couard est un équipement que vous donnez à un temtem pour qu’il puisse prendre l’expérience sans participer aux combats. Voici le cheminement à suivre qui vous permettra de le trouver facilement et d’en profiter au plus vite.

Où trouver le Voile du Couard ?

C’est à Fort Sous-le-Vent que vous trouverez un chemin d’eau sur votre gauche au niveau des prisons où Sophia était précédemment détenue prisonnière. Prenez celui-ci et vous vous retrouverez dans une grande étendue d’eau où vous devrez vous diriger vers la gauche afin d’aller vers une sorte de spirale où un bout de terre vous attend. Sur le chemin, vous allez déclencher un combat contre deux inconnus qui se révéleront être deux scientifiques qui en ont marre que le clan Belsoto mettent le bazar sur leur lieu de recherche.

Vous allez donc pouvoir entamer une série de 3 combats dans la spirale contre les Sbires de Lady Lottie. Si vous possédez des temtems de type électrique ou nature, c’est le moment de vous en servir. Vous devriez pouvoir disposer sans mal de ces duos dont le niveau des temtems est dans la tranche du niveau 20.

Une fois les combats terminés, vous arriverez sur le morceau de terre immergée et vous y verrez une boîte. Dans celle-ci se trouve le fameux Voile du Couard tant recherché. Retournez voir les scientifiques pour valider votre quête secondaire « Archéologie Périlleuse » et ils vous récompenseront avec 30 minuscules cristaux que vous pourrez revendre à bon prix chez un marchand. N’hésitez pas à consulter les autres guides et astuces à propos du jeu afin de ne rien rater du jeu !