Vous avez sans doute remarqué lors de vos nombreuses balades dans le monde de Temtem qu’il existe plusieurs pans de murs ou de montagnes avec des surfaces propices à l’escalade. Celles-ci promettent de jolis raccourcis mais il n’est pas possible de les utiliser sans un kit approprié. Après vous avoir expliqué comment avoir la planche de surf, on vous détaille comment obtenir le kit d’escalade.

Où obtenir le kit d’escalade ?

Malheureusement, pour celles et ceux qui veulent apprendre à grimper dans Temtem, sachez que c’est tout bonnement impossible pour l’instant. Inutile de chercher sur les 3 îles disponibles lors de cet accès anticipé, vous ne le trouverez nulle part. Plutôt frustrant quand on rencontre ces passages plutôt souvent dans l’aventure. La patience est donc de mise et il reste à espérer que lors d’une prochaine mise à jour, ce kit soit disponible via la quête principale, une quête annexe ou tout simplement après un combat avec un PNJ.

En attendant cette mise à jour, où nous mettrons l »article lui aussi à jour sur sa méthode d’obtention, n’hésitez pas à aller faire un tour sur nos autres guides et astuces sur le MMO Temtem qui regorge de nombreuses subtilités.