Figure emblématique et leader du clan Belsoto dans Temtem, Lady Lottie vous offrira un premier combat plutôt rude lors de votre première rencontre à Fort Sous-le-Vent. Après être arrivé au nord de la carte et avoir pénétré dans le donjon, vous rencontrerez tout d’abord toutes une multitude de sbires où les combats sont plutôt faciles. Vous devrez ainsi traverser plusieurs étages afin d’en atteindre le sommet. On vous explique comment venir à bout de Lady Lottie avec quelques astuces !

Battre Lady Lottie

Si les combats contre ses sbires sont assez faciles, leur grand nombre vous obligera à faire plusieurs allers-retours jusqu’à la borne juste à côté du donjon. N’oubliez pas non plus que vous disposez de la fiole de Temessence qui vous permet de régénérer toute votre équipe à 100%, mais n’est utilisable qu’une seule fois (Avant de pouvoir la recharger à une borne). Une fois arrivé au sommet du donjon, vous pourrez enfin combattre Lady Lottie, enfin presque. Deux de ses « lieutenants » vont venir vous mettre dans les bâtons dans les roues dans le but de vous arrêter et surtout de vous affaiblir avant le combat final.

Lieutenants de Lady Lottie

Les temtems adverses sont au nombre de 3. Il s’agit de Ganki, Sparzy et Wiplump. Ganki et Sparzy étant de type électrique, éviter alors d’envoyer des temtems de types vent ou mental au combat. En revanche, si vous disposez de Crystle c’est le moment d’en user et d’en abuser car ceux-ci seront rapidement mis K.O avec le bonus x2. Wiplump est de type eau/vent, il conviendra donc d’utiliser un temtem de type nature ou toxique comme Loali ou Saku.

Lorsque que vous en aurez enfin fini avec ses sbires, vous affronterez directement Lady Lottie sans passer par la case inventaire où vous auriez pu vous soigner. Le dialogue et le combat s’enchaine et il faudra donc faire attention à la répartition de votre équipe et penser à l’utilisation de soin durant le combat. Sachez que si jamais vous perdez votre combat et que vous revenez au dernier Temporium visité, vous ne devrez plus combattre à nouveau ses sbires et vous pourrez directement commencer avec leur grande chef.

Lady Lottie

Contrairement au combat précédent, les temtems adverses sont au nombre de 5 et si vous possédez des temtems de type électriques, alors c’est le moment de vous en servir. Ganki avec un niveau suffisamment élevé devrait faire largement l’affaire pour la plupart des situations. N’hésitez pas non plus à utiliser vos baumes et baumes+ lors du duel pour éviter le K.O. Hocus, Kalabyss, Barnshe et Pigepic sont tous faible contre le type électrique, alors concentrez-vous d’abord sur ces temtems à éliminer. Le seul temtem avec un type différent est Loali avec nature/vent, alors n’hésitez pas à switcher de monstre pour un type toxique lorsqu’il fera son entrée sur le terrain.