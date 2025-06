Xbox et Bethesda rejoignent Blizzard et confirment leur présence à la Gamescom 2025

Le Lot de Cologne

Avec cette annonce conjointe, ce ne sont donc pas un, ni deux mais bien trois entités de Microsoft Gaming qui rejoignent les partenaires présents sur place au mois d’août lors de la tenue de la traditionnelle Gamescom.

Comme d’habitude donc, les stands de la marque devraient proposer des lives sur plusieurs jours, mais aussi de nombreuses bornes pour jouer à des jeux récents ou prochainement disponibles. Parmi les jeux jouables, on attend notamment The Outer Worlds 2 dont la sortie est prévue en octobre, Keeper le nouveau jeu des créateurs de Psychonauts et Ninja Gaiden 4 qui bénéficiera d’une sortie dans le Xbox Game Pass le 21 octobre 2025.

Grounded 2 tout juste sorti devrait aussi avoir une place de choix pour convaincre les joueurs et joueuses de passer à ce nouveau volet miniaturisé. Peut-être que l’on pourra poser les mains sur Clockwork Revolution mais on passera outre l’arlésienne Hollow Knight: Silksong, qui a bien confirmé sa sortie en fin d’année et qui sera disponible notamment sur la prochaine ROG Xbox Ally, mais sait-on jamais.

D’autres surprises pourraient faire leur apparition, notamment lors de l’Opening Night Live comme Contraband, mais aussi State of Decay 3, mais les principales annonces de la marque américaine devraient se concentrer sur le hardware et le lancement de leur « console » portable. Il semble par ailleurs très peu probable que nous ayons des nouvelles de Fable, Gears of War : E-Day ou encore Perfect Dark durant le salon avant une présentation plus détaillée probablement l’année prochaine.

Bethesda a annoncé la nouvelle à la suite de Xbox sur leurs réseaux, sans toutefois préciser quels jeux seront présents. On pense par exemple à l’extension d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, L’Ordre des Géants, prévue pour le 4 septembre, soit quelques petits jours après le salon. Il paraîtrait surprenant, mais pas impossible que l’éditeur décide de lever le voile sur un potentiel DLC de DOOM: The Dark Ages, ou encore sur de futures productions comme Marvel’s Blade ou autres jeux encore non annoncés. On oubliera volontairement The Elder Scrolls VI.

Ce sera finalement Blizzard qui aura fort à faire durant cet événement, en présentant officiellement la prochaine extension de sa saga Worldsoul (Âme-Monde en français) dans World of Warcraft, Midnight, qui suit The War Within sortie en août dernier. On peut aussi envisager quelques annonces concernant Overwatch 2 ou encore Diablo IV pendant l’Opening Night Live, mais le focus se fera sur WoW. Cela se tiendra sur le stand World of Warcraft dans le Hall 8 durant toute la durée de la Gamescom.

MIDNIGHT REVEALED. Join us at Gamescom 2025 for a first look at the next chapter of the Worldsoul Saga. Learn more: https://blizz.ly/3ZJly8W — World of Warcraft (@worldofwarcraft.blizzard.com) 2025-06-23T13:05:01.626Z

Grand absent de cette Grand-Messe de fin août à date, Activision, qui n’a fait aucune annonce, mais qui présentera son propre Call of Duty: Next dans les jours qui suivront la Gamescom si cela se dessine comme l’an passé et notre couverture exceptionnelle sur place. Sans surprise, Call of Duty Black Ops 7 sera forcément la coqueluche de cette présentation peu de temps avant sa sortie prévue normalement pour cet automne.

Enfin, le constructeur a profité de sa prise de parole (décidément faste avec la foule de détails sur son modèle Xbox PC) pour annoncer la tenue d’une dixième FanFest sur place à Cologne. Vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux et sites officiels de la marque.

Et vous, serez-vous présents à la Gamescom ? Comme chaque année, une partie de l’équipe d’ActuGaming sera sur le pont pour couvrir l’événement de l’intérieur, pour ne rien manquer et vous proposer une multitude de previews.