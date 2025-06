Call of Duty: Black Ops 7 finalement officialisé dans un long trailer psychologique

Une histoire de papillon

Le trailer est avare en informations, mais semble teaser la campagne solo du jeu. On constate qu’il devrait y avoir de nombreuses manipulations technologiques qui pourraient perdre nos personnages. En effet, l’histoire se déroulera en 2035 (soit près de 40 ans après les événements de Black Ops 6), à une époque où David Mason dirige l’équipe Black Ops pour lutter contre un ennemi manipulateur utilisant la peur comme arme psychologique, ce qui fait penser à certaines missions de la campagne de Black Ops 6, dans un monde où se mêlent conflits violents et guerre psychologique.

Le trailer, qui aurait pu faire penser au Project Mara de Ninja Theory (mais non) met en scène un homme, qui semble être incarné par Milo Ventimiglia (Peter Petrelli dans Heroes) et qui débarque dans un laboratoire guidé par un robot ultra-sophistiqué. Après une mauvaise manipulation sur un écran dans lequel un papillon se désincarne pour réapparaître dedans, l’homme bouleverse les réalités et s’en suivent une multitude de plans tout aussi magnifiques que perturbants.

Le communiqué de presse indique un peu plus d’informations sur le contenu prévu pour ce nouvel opus comme notamment le fait que la campagne qualifiée de « palpitante et innovante » pourra se faire en solo ou en coopération avec des armes issues d’un futur proche, ainsi qu’une expérience multijoueur remplie de toutes nouvelles cartes ainsi que le mythique mode Zombies par manches au cœur de la malédiction de l’Ether noir.

Call of Duty: Black Ops 7 n’a pas donné d’autres informations sur son scénario, ses autres nouveautés et sur sa sortie confirmée plus tard cette année. Le jeu est prévu sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et sur PC via Xbox PC, Battle.net et Steam et bien entendu dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès sa sortie. Plus d’informations sont à venir cet été lors du Call of Duty: Next qui se tient traditionnellement au mois d’août.