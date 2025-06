Indiana Jones et le Cercle Ancien date son extension intitulée L’ordre des Géants

Indiana Jones et le Cercle Ancien, la très bonne surprise de 2025

Indiana Jones et MachineGames, ce n’était pas une alliance à laquelle on s’attendait. Le studio, connu pour son récent travail sur les Wolfenstein, semblait bien loin d’un jeu d’aventure. Et pourtant, même s’il n’est pas parfait, notamment au niveau de l’agencement des zones, des affrontements et de l’IA, il avait largement su séduire. Indiana Jones et le Cercle Ancien nous proposait une vraie aventure inédite pour l’archéologue, pleine de secrets, d’énigmes et de couloirs à arpenter torche à la main.

Du Vatican aux Grandes Pyramides de Gizeh en passant par la jungle, on suivait les traces d’un mystère inédit en profitant d’une narration efficace et d’un sentiment d’exploration décuplé. Certains diraient même qu’il s’agit du meilleur Indiana Jones depuis La Dernière Croisade. Quoi qu’il en soit, le titre nous laissait un peu sur notre faim concernant le peuple des géants Nephilims.

Repartez pour Rome en septembre avec l’extension L’Ordre des Géant

Nous n’en dirons pas plus au cas où vous n’auriez pas fait le jeu, mais sachez que l’extension qui leur est dédiée arrive. Annoncée avant même la sortie du jeu, l’extension sortira le 4 septembre et ne sera pas intégrée au Xbox Game Pass, mais sera comme prévu fournie aux joueurs ayant opté pour l’édition Premium du jeu. Si vous comptez l’acheter séparément, sachez qu’il vous en coûtera 34,99 euros.

L’un des aspects les plus passionnants du développement de Indiana Jones et le Cercle Ancien a été la création de l’Ordre des Nephilim (…). Cette histoire s’étend sur plusieurs millénaires, et ce DLC nous a donné l’opportunité d’approfondir leur mythe, en explorant des éléments non abordés dans la campagne principale. Il y a ici quelque chose de nouveau et d’inattendu à raconter pour les fans du jeu et nous avons hâte que les joueuses et les joueurs puissent le découvrir.

Les mystères antiques à portée d’Indy

Dans ce nouveau chapitre, on se retrouvera dans les rues de Rome où d’anciennes catacombes cachent un secret enfoui depuis des siècles et bien gardé. Dans le court teaser, on aperçoit notamment le Château Saint-Ange, connu pour être également le mausolée de l’empereur Hadrien, le Tibre ou encore la Cloaca Maxima, les égouts antiques.

On entrera également dans l’arène de Néron et on croisera la route du culte de Mithra, une religion qui a réellement connu ses heures de gloire à Rome. Indy devra donc déjouer les plans d’une dangereuse secte et déchiffrer des énigmes conçues par des empereurs pour découvrir le sombre héritage des géants. On nous parle de la cité d’Antioche, et on aperçoit certaines des nouvelles énigmes concoctées par l’équipe de développement.