ROG Xbox Ally : Microsoft dévoile son PC-Console en partenariat avec Asus

Xbox annonce les ROG Xbox Ally et Ally X

Pas de temps mort dans la conférence Xbox avec des annonces à la pelle et, très rapidement, celle des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X. Deux déclinaisons rappelant les deux modèles de console existants. L’occasion pour les joueurs de profiter directement du système d’exploitation Windows avec une interface de navigation dédiée aux jeux. La vidéo d’annonce ne manque pas de mettre en avant Hollow Knight Silksong, mais également l’interface de Battle.net, Discord ou encore l’application Xbox. Les commandes ont été adaptée à l’univers Xbox afin de permettre aux joueurs de retrouver leurs marques.

Voici le ROG Xbox Ally et le ROG Xbox Ally X – deux nouveaux ordinateurs de poche haut de gamme qui allient la puissance de la Xbox à la liberté de Windows 11. Cette année, les joueurs pourront découvrir une nouvelle façon de jouer en combinant la puissance de la Xbox et la liberté que vous attendez de Windows 11, créé en collaboration avec ASUS, peut-on lire dans le communiqué.

Des Xbox « portables » qui en ont dans le ventre

Massifs, les deux modèles sont comme les autres machines du genre, plus transportable que portable. Maintenant, ce qui nous intéresse est de savoir ce qu’ont les deux modèles de ROG Xbox Ally. Le modèle le moins puissant des deux, et probablement le plus abordable embarque un processeur AMD Ryzen AI Z2 A, 16 Go de RAM et 512 GO de mémoire par l’intermédiaire d’un SSD. Du côté du ROG Xbox Ally X, on retrouve un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, 24 Go de RAM et un SSD de 1 To. La sortie des deux versions est attendue pour les fêtes de fin d’année à un prix encore inconnu. Comme on dit chez nous : « ça va piquer ».