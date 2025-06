Xbox Games Showcase : Le résumé complet avec toutes les annonces (ROG Xbox Ally, Clockwork Revolution, Call of Duty…)

Vous trouverez ici toutes les annonces importantes dévoilées lors du Xbox Games Showcase 2025.

The Outer Worlds 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 29 octobre 2025

The Outer Worlds 2 a certes son émission dédiée qui fait suite au Xbox Games Showcase, mais Microsoft n’allait pas manquer l’occasion de nous en montrer un bout lors de l’émission principale avec une toute nouvelle bande-annonce pour donner envie d’en savoir plus sur le RPG. On y apprend sur la date de sortie du jeu, qui arrivera donc bien cet automne.

High on Life 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Hiver 2025

La première vraie annonce de cette conférence aura été High on Life 2, la suite du FPS délirant qui possède un humour très Rick & Morty (ce qui est bien normal quand on sait qui est derrière. Ce nouvel épisode nous montre que le ton si caractéristique du jeu sera conservé et que l’on aura toujours droit à des armes délirantes, mais c’est tout ce que l’on saura pour le moment étant donné que cette bande-annonce ne représente pas vraiment le gameplay.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Malgré la fuite qui a eut lieu ces dernières heures, la surprise était tout de même là pour la révélation du nouveau jeu d’Asobo Studio. Resonance: A Plague Tale Legacy est une préquelle des épopées de la saga principale du studio bordelais, dont les événements se sont déroulés 15 ans auparavant. On y incarne Sophia, la contrebandière déjà aperçue dans l’opus Requiem, tandis qu’elle cherche un trésor convoité sur l’île mystérieuse du Minotaure. Entre mythologie et destins funestes, et la Macula en toile de fond, comment faire pour survivre aux dédales d’un labyrinthe dans lequel semble roder une créature terrifiante et autres pièges mortels ?

ROG Xbox Ally

Comme prévu, Xbox ne va pas sortir sa console portable en solo dans un premier temps et a choisi de s’allier avec ASUS pour la Xbox ROG Ally. Une machine qui est propulsée par Windows, et qui aura tous les avantages du Xbox Game Pass avec une interface dédiée. Avec 512 Go de stockage, vous pourrez accumuler les jeux sur la console, mais vous n’en aurez pas forcément besoin si vous aimez le cloud gaming, qui est supporté ici. Le Xbox Play Anywhere à son apogée, prévu pour cette fin d’année.

The Blood of Dawnwalker

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Déjà fatigués d’attendre The Witcher 4 ? Alors vous pourrez vous rabattre sur The Blood of Dawnwalker, qui est développé par d’anciens de CD Projekt Red. Et plus que jamais, cela se voit et s’entend dans cette nouvelle bande-annonce très sombre, qui pose une nouvelle fois l’ambiance à défaut de vraiment nous montrer du gameplay pour cet action-RPG. Et pour cause, il faudra encore un peu patienter étant donné que le jeu ne sera pas prêt avant l’année prochaine.

Super Meat Boy 3D

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Début 2026

Super Meat Boy est de retour dans une version 3D, mais malgré ce nouveau look, la formule ne devrait pas trop différer. On reste en face d’un jeu de plateformes très exigeant et punitif, même si la caméra et les dimensions changent un peu. Encore un bon titre pour les amateurs de speedrun, à condition que le passage à la 3D soit bien géré.

Ninja Gaiden 4

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 21 octobre 2025

Révélé en tout début d’année à la surprise générale, Ninja Gaiden 4 bénéficie du soutien de Microsoft, c’est pourquoi il était presque certain que ce nouvel épisode soit montré lors du showcase. Cette nouvelle bande-annonce met surtout l’accent sur une nouvelle arme bien massive que l’on pourra contrôler, tout en nous annonçant que ce quatrième épisode sera disponible à la fin du mois d’octobre.

Indiana Jones: Le Cercle Ancien – L’ordre des géants

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 4 septembre 2025

Véritable succès d’estime, Indiana Jones: Le Cercle Ancien a su conquérir pas mal de fans du professeur, qui en demandent aujourd’hui davantage. Cela tombe bien puisqu’un DLC verra prochainement le jour et nous entraînera du côté de la piste de l’ordre des Nephilims, avec de nouvelles zones à explorer et d’autres puzzles que vont mettre vos méninges à l’épreuve.

Beast of Reincarnation

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Beats of Reincarnation nous montre donc que Game Freak peut développer quelque chose d’ambitieux techniquement quand on lui en donne les moyens (Nintendo, pensez-y). Aidé par l’éditeur Fictions, ce jeu que l’on a connu sous le nom de Project Bloom est un action-RPG dans un Japon post-apocalyptique où l’on y suivra Emma et son doggo, qui devront tenter de survivre dans une nature hostile alors que la jeune femme se découvre quelques capacités uniques.

Clockwork Revolution

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Clockwork Revolution aura eu droit à l’un des plus gros passages de ce Xbox Games Showcase avec une longue vidéo de gameplay entrecoupée de pas mal de séquences différentes. Il s’agira donc bien d’un RPG en vue à la première personne qui évoquera évidemment BioShock, où l’on devra mettre fin aux agissements d’une criminelle temporelle qui a voyagé dans le temps pour s’enrichir et rendre les autres gens plus pauvres. Il sera donc temps de rectifier l’Histoire à notre sauce, et en parlant de temps, InXile vous en demande encore un peu plus car aucune date de sortie n’a été donnée.

Grounded 2

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 29 juillet 2025

On pensait que l’on nous montrait une nouvelle mise à jour pour Grounded, mais Obsidian avait visiblement encore du temps entre deux projets pour nous pondre un Grounded 2. Vous ne serez pas dépaysés ici puisque l’on reprend le même concept en incarnant des êtres miniaturisés dans un jardin, qui vont devoir survivre face à une nature et des insectes impitoyables. Comme le premier épisode, la sortie de Grounded 2 se fera d’abord par un accès anticipé.

Cronos: The New Dawn

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Automne 2025

Le prochain jeu de la Bloober Team s’appelle Cronos: The New Dawn et il s’annonce toujours aussi prometteur. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée, sans pour autant nous donner des précisions sur sa période sortie, mais cela reste l’occasion d’apercevoir un peu de gameplay pour ce jeu d’horreur à la troisième personne qui a définitivement tout d’un Dead Space en Pologne

The Elder Scrolls Online : Les Saisons du Culte du Ver, 1ʳᵉ partie

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 18 juin 2025

Déjà disponible depuis le 2 juin dans les versions PC et Mac de The Elder Scrolls Online, « Les Saisons du Culte du Ver, 1ʳᵉ partie » se montre encore via un trailer un brin humoristique centré sur un petit familier tout mignon. On (re)découvre les beautés de la partie occidentale de la région de Solstice avant que l’on nous donne à nouveau rendez-vous le 18 juin pour la disponibilité console. S’ensuivra une deuxième partie pour le quatrième trimestre de cette année, avec un événement mondial et majeur prévu pour octobre.

Aphelion

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Don’t Nod s’aventure à nouveau dans une nouvelle IP. Après le titre narratif Lost Records: Bloom & Rage, direction l’exploration spatiale avec Aphelion. Avec l’astronaute Ariane, on partira découvrir la neuvième planète du système solaire, Persephone, à la recherche de son coéquipier Thomas. Une aventure action/infiltration/plateforme en collaboration avec l’ESA, à paraître en 2026.

There are no Ghosts at the Grand

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2026

Ce drôle de jeu d’aventure narratif et musical aura eu de quoi attiser notre curiosité. There Are No Ghosts at the Grand nous mettra dans la peau d’un trentenaire ayant hérité d’un manoir dans un piteux état, qu’il faudra remettre d’équerre avec des armes assez particulières qui rangeront tout pour vous. Mais le tout prend une tournure surnaturelle assez particulière et on sera ici guidé par un chat doté de la parole, avec des histoires de fantômes et des tas de passages musicaux pour nous mettre dans l’ambiance.

Age of Mythologie Retold – Heavenly Spear

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Automne 2025

Age of Mythology: Retold est déjà sorti mais il a encore quelques DLC en réserve à nous vendre. Heavenly Spear sera bientôt disponible et nous fera plonger dans la mythologie japonaise avec de nouvelles armées et dieux, et donc de nouvelles façons de combattre.

Mudang Two Hearts

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Mudang: Two Hearts est une bien étrange production d’EVR Studio qui se trouve enfin sous le feu des projecteurs. Basé sur le webtoon éponyme, on nous propose un jeu d’action-aventure, avec également de l’infiltration, le tout en vue à la troisième personne. Côté histoire, un soldat nord-coréen doit protéger une star de la K-Pop au milieu d’une nation en proie à un groupe terroriste.

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series – PS4 – PS5 – Switch

: PC – Xbox One – Xbox Series – PS4 – PS5 – Switch Date : 2026

Planet of Lana faisait de belles promesses mais le résultat final s’ets avéré plus mitigé que prévu. Espérons que sa suite corrige le tir et cette première bande-annonce nous montre en tout cas que l’aventure promet d’être plus dense, et toujours bourrée en émotions. On parle ici d’une suite directe qui répondra aux interrogations soulevées par la fin du premier épisode.

Fallout 76 : Parti en fission

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Disponible

La pêche est à l’honneur dans ce trailer de lancement de la dernière mise à jour de Fallout 76 intitulée « Parti en fission ». Ce contenu accessible depuis le 3 juin sur tous les supports est donc remis en valeur et résumé via un faux spot publicitaire humoristique typique du ton de la licence. Le Repos du Pêcheur, nouvelle zone dans la région du Bourbier, vous attend donc avec notamment des poissons légendaires ou encore Linda-Lee, un bernard-l’ermite qui sera ravi de goûter vos prises en échange de récompenses.

Solo Leveling Arise Overdrive

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Automne 2025

Solo Leveling est l’un des animes les plus populaires du moment, c’est donc en toute logique que les adaptations se multiplient autour de lui. Après le gacha Solo Levling Arise, place à un jeu coop (pas si solo que ça donc) dans lequel on incarnera Sung Jin-Woo face à tout plein d’ennemis qu’il pourra massacrer rien qu’avec son charisme.

Animo

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2026

C’était le jeu pipou de la conférence : Aniimo va surfer sur la tendance des free-to-play en monde ouvert (entendez-là un gacha) avec un action RPG centré sur la capture de créatures. Sa particularité réside dans sa mécanique de « Twining », qui permet d’élargir les possibilités d’exploration en fusionnant avec ses fameuses bestioles pour profiter de leur capacité.

Tony Hawk Pro Skater 3+4

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 juillet 2026

Juste avant sa sortie le mois prochain, Tony Hawk Pro Skater 3+4 était de passage durant le showcase avec Tony Hawk lui-même qui a introduit la nouvelle bande-annonce du jeu. Une nouvelle vidéo dans laquelle on peut surtout voir Michelangelo des Tortues Ninja faire une apparition et où l’on apprend qu’une démo est disponible dès maintenant.

At Fate’s End

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Pourtant occupé sur l’accès anticipé de 33 Immortals, Thunder Lotus Games a encore un projet de jeu dans les tuyaux avec At Fate’s End, un jeu d’action et d’aventure en 2D (avec un style visuel plus proche de SpiritFarer). On y contrôlera une princesse qui se voit être contrainte d’affronter ses frères et sœurs dans des duels forts en émotions, avec des choix de dialogue en plein milieu des joutes. Un pitch assez original qui sera à découvrir l’année prochaine.

Gears of War Reloaded

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 26 août 2025

Après avoir été annoncé quasi de nulle part au début du mois de mai, Gears of War: Reloaded, le remaster du remaster du shooter TPS iconique n’avait pas encore montré de trailer, et simplement quelques images comparatives. C’est désormais chose faite où l’on peut voir Marcus Fenix sous son plus beau jour.

Persona 4 Revival

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Puisque le secret est éventé depuis pas mal de semaines maintenant, autant officialiser la chose en passant une tête : Persona 4 Remake est bien réel et se nommera Persona 4 Revival. Le premier teaser ne nous montre aucun combat, mais plutôt la navigation en ville, juste pour nous dire que le projet existe.

Sea of Thieves

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Août 2025

Sea of Thieves est toujours debout, toujours vaillant, surtout depuis sa sortie sur PS5. Le jeu de pirates va bientôt entamer sa saison 17, qui mettra l’accent sur les contrebandiers, un nouveau rôle à jouer dans cette épopée.

Invincible VS

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

On savait qu’un gros jeu Invincible se tramait, mais on reste sceptique en apprenant qu’il s’agit d’un jeu de combat. Après tout, Mortal Kombat 1 nous avait donné notre dose avec un DLC d’Omni-Man, mais cet Invicible VS poussera la chose encore plus loin avec des finish-moves tout aussi gores, et tout le casting de super-héros du comics dans des combats en 3vs3.

Final Fantasy VII Remake

Plateformes : Xbox Series

: Xbox Series Date : Hiver 2025

Enfin. Cette annonce était attendue de longue date, c’est-à-dire presque 5 ans maintenant. Après de multiples rumeurs, le portage Xbox de Final Fantasy VII Remake est enfin confirmé, avec une sortie prévue cet hiver. Il s’agira là de la version Intergrade, soit celle avec le DLC. On imagine que ce n’est qu’une question de temps avant que Rebirth débarquer chez Xbox.

Final Fantasy XVI

Plateformes : Xbox Series

: Xbox Series Date : Disponible

Dans la foulée, Square Enix a officialisé l’arrivée de Final Fantasy XVI sur Xbox Series. Et là, pas besoin d’attendre étant donné qu’il s’agit d’un shadowdrop, ce qui veut dire que ce portage est disponible dès maintenant.

Keeper

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 17 octobre 2025

On peut toujours compter sur Double Fine pour nous offrir des pitchs jamais vus dans des univers vraiment originaux, comme ce Keeper qui nous fait incarner un phare vivant (un vrai phare, le bâtiment quoi), qui est contrôlé par un oiseau. Oui, ça n’a aucun sens, mais c’est Double Fine qui est aux commandes, alors on regarde cela avec intérêt en espérant en apprendre un peu plus dans les jours à venir.

Call of Duty: Black Ops 7

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox Series Date : 2025

Et la conférence s’est terminée avec une dernière annonce qui a d’abord intrigué grâce à la présence de l’acteur Milo Ventimiglia à l’écran, qui semblait naviguer dans un univers plus qu’étrange. Loin du réalisme que l’on attend d’un Call of Duty donc, mais c’était pourtant bien de cela dont il s’agissait puisque Black Ops 7 a été officialisé. Pour un Call of Duty, le trailer rend curieux et Xbox a conscience qu’il faut s’appuyer sur cette licence pour faire parler, mais voir le jeu conclure une conférence très solide pourra paraître assez décevant.

Et voilà de quoi conclure cette sympathique édition du Xbox Games Showcase même si c’était loin d’être la meilleure, avec pas mal de variété et un rythme encore une fois très soutenu, sans fioritures. On regrettera tout de même que des titres annoncés de longue date comme State of Decay 3 ou encore le prochain Gears of War (et même Fable) soient aux abonnés absents.