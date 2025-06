Midnight, la prochaine grande extension de World of Warcraft, sera présentée à la Gamescom cet été

Enfin un peu de WoW durant l’Opening Night Live ?

En dehors d’une BlizzCon, il n’y a pas de meilleur endroit que la Gamescom pour parler de World of Warcraft. Le salon allemand est très orienté sur le marché du PC, et le MMO de Blizzard en est l’un des poids lourds. L’éditeur annonce aujourd’hui que c’est donc lors de la Gamescom 2025 que l’on en découvrira un peu plus sur Midnight, qui promet d’être le prochain grand chapitre épique de nos aventures sur les terres d’Azeroth :

« World of Warcraft sera à l’édition 2025 de la gamescom ! Rejoignez-nous pour cinq jours de célébrations communautaires ininterrompues. Préparez-vous pour un aperçu du Mythic Dungeon et du championnat du monde d’arène, un défilé de cosplay, des rencontres avec l’équipe de développement et bien plus encore. Pendant l’évènement, vous recevrez des informations et actualités exclusives au sujet de World of Warcraft: Midnight, le prochain chapitre de la saga de l’Âme-monde, en direct de l’équipe de développement. Nous vous réservons également quelques surprises supplémentaires. »

La Gamescom aura lieu du 20 au 24 août prochain, et on imagine que si Blizzard à une bande-annonce à présenter, il la diffusera lors de l’Opening Night Live en ouverture du salon. Une conférence qui sera donc à surveiller de près pour les amateurs du MMO.