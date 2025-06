The Outer Worlds 2 fait le plein d’infos avec une très longue vidéo de gameplay, et une date de sortie

Plus réactif, plus profond… Une grande ambition pour cette suite

Dans un premier temps, cette grosse présentation de gameplay a montré l’immense liberté d’approche du soft. Le titre nous fera prendre à nouveau le contrôle d’un ou une agent(e) du directoire terrien, où chacun de vos choix auront des conséquences sur la galaxie, voire à Arcadia, l’endroit où se déroulera principalement le jeu. Le second opus va d’ailleurs délaisser les points d’attributs, pour y proposer un système de background, et de traits. Le premier va justement vous donner de l’épaisseur au lore de votre personnage, et certainement avoir un impact sur les choix.

Quant au second, les traits remplacent littéralement les points d’attributs, et risquent fortement d’apporter une belle plus-value au gameplay. Il s’agira de choisir un trait positif, mais aussi négatif. Par exemple, un personnage pourra être chanceux et s’octroyer des chances de coups critiques, mais aussi être stupide et disposer de choix de dialogue douteux lors de son périple. Cet inconvénient pourrait même se transformer en avantage, comme taper sur une machine pour qu’elle fonctionne avec le malus stupide.

The Outer Worlds 2 semble avoir encore plus mis l’accent sur ces petits détails déjantés, qui font en général tout le sel des titres d’Obsidian. De plus, le RPG aura à son actif un système d’aptitudes, qu’il faudra choisir avec minuties. Grosso modo, cela façonnera justement votre style de jeu d’une certaine manière. Tout ceci pourrait vous aider à être beaucoup plus discret ou explosif dans votre approche.

Les développeurs paraissent, dans cette présentation, avoir eu la volonté de réduire un peu les nombres de points d’aptitudes pour notre protagoniste. Ici, un seul petit point assigné à votre personnage pourrait vous donner de larges possibilités. Cela n’est pas sans rappeler le système de bonus de Fallout: New Vegas, sauf que The Outer Worlds 2 en aura beaucoup plus, et vous donnera la possibilité de réaliser des builds personnalisées. En tout cas, il y aura de quoi se faire plaisir avec les quelques bonus et malus comme celui vous faisant jouer le jeu avec une cataracte, rendant le jeu presque injouable.

Des embranchements, des compagnons, des améliorations… Un package prometteur

The Outer Worlds 2 jouera encore une fois la carte de la variété dans les situations à résoudre. Le showcase nous a montré l’exemple d’une quête nommée le pont, servant d’exemple sur les nombreuses possibilités qui nous sont données pour le passer, voire le contourner. Concrètement, le titre sera tentaculaire en possibilités d’approche, et l’exploration devrait justement prendre tout son sens, car certains objets pourraient bien nous être utilisées pour passer ou juste zapper le pont.

Le soft aura aussi à son actif pas moins de six compagnons. Un peu comme dans Avowed, chacun auront leur propre passé, mais aussi leurs propres quêtes à effectuer ou non. Nous aurons donc Niles, un autre agent, Val qui est un petit drone, Marisol, Aza ou encore Inez et Tristan. Tous ces personnages seront différents, mais seront assignés dans différentes factions. C’est ici que nous retrouvons cette petite influence Fallout: New Vegas, et chacun des personnages pourront voir leur arc bouleversé par vos choix.

Indéniablement, le programme est plus qu’alléchant, comme les gunfights qui seront un peu plus nerveux, vivaces et réactifs. La volonté d’Obsidian sur cette suite est d’améliorer considérablement les affrontements à l’arme à feu avec un feeling beaucoup plus entreprenant avec une meilleure balistique, visée, recul et sensation dans le tir de chaque pétoire.

En parlant de pétoire, il y en aura des nouvelles qui sont parties pour être fun. D’une arme rétrécissant les ennemis que l’on peut ensuite écrabouiller en passant par une épée musicale qui octroie des bonus à chaque coup, il y aura de quoi se faire plaisir en matière d’arsenal. Qui plus est, vous pourrez passer de la vue première à troisième personne instantanément, ce qui n’est pas un mal pour chaque joueur ayant sa propre préférence de voir ou non son personnage.

Globalement, c’est tout ce qu’il fallait retenir sur ce direct de The Outer Worlds 2, qui sortira le 29 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu sera aussi disponible le jour de sa sortie sur le Game Pass.