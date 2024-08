Call of Duty Black Ops 6 : On a pu jouer en avance au mode multijoueur – Toutes les nouveautés et nos premières impressions

Black Ops is back !

C’est ainsi que notre présentation a débuté. Treyarch insiste : Call of Duty Black Ops 6 est un vrai jeu Black Ops comme la communauté l’aime, en tentant de le magnifier sur divers aspects.

Vous le savez, cela a été précisé dans les premiers temps de la communication du jeu, le mode multijoueur de Call of Duty Black Ops 6 disposera de 16 maps au lancement dont 12 classiques (Core) jouables en 6 contre 6, et 4 maps d’assaut (Strike en anglais) jouables en 2 contre 2 ou en 6 contre 6.

Nous avons pu nous essayer à plusieurs de ces nouvelles cartes, et bien qu’elles nous aient offerts de bonnes sensations et des moyens de s’exfiltrer plutôt sympathiques avec de bonnes caches pour les snipers, nous avons été moins convaincus par une carte en particulier, celle se déroulant dans une immense villa, Skyline.

Mais la grande nouveauté de cet opus, et sur laquelle Treyarch et Activision ont réellement souhaité mettre l’accent concerne l’apparition des mouvements pluridirectionnels ou omnimovement, changeant radicalement la manière de concevoir les déplacements dans un Call of.

Pour être concis, ces nouveaux mouvements vont vous permettre de bouger absolument comme vous le souhaitez, vous retourner, plonger en visant et tirant, se retourner une fois allongé au sol, le tout à 360°. Nous avons pu essayé cette feature lors de nos différentes sessions de jeu à Washington, et il faut avouer que nous avons été considérablement surpris, et plutôt agréablement, par la maniabilité de la chose.

Ces mouvements vous permettent ainsi une chaîne d’action ininterrompue, rendant l’ensemble extrêmement plus fluide, un qualificatif utilisé par Treyarch pour justifier ce qui est selon les développeurs « le jeu le plus fluide jamais produit par Treyarch ». Et dans les faits, il faut avouer que cette nouveauté de grande envergure risque de cliver, notamment pour les grands habitués du gameplay de la licence, pour lesquels cette nouvelle mobilité accrue pourrait demander un certain temps d’adaptation.

De notre côté, après quelques minutes de tâtonnements pour comprendre ces nouvelles mécaniques, nous avons été emballés par ces possibilités. Il faut toutefois nuance nos propos en prenant le parti du long terme, en espérant que les joueurs et joueuses s’en saisissent et ne délaissent pas une partie des mouvements comme le plongeon, qui, bien qu’impressionnant, ne nous a pas semblé des plus enivrants à jouer au fil des games, a contrario de la rotation à 360°, y compris couché, qui apporte une vraie évolution dans sa manière de couvrir la zone.

Nous n’avons pas encore pu bien essayer les nouveautés concernant l’accessibilité dans le franchissement d’obstacles etc., mais il faut avouer que ce a quoi nous avons joué nous a semblé si organique et fluide qu’activer ces options ne semblera pas être un objectif premier pour la plupart des joueurs et joueuses, hormis peut-être le Corner Slicing, qui vous permet de vous pencher en franchissant une porte par exemple et qui nous a semblé satisfaisant.

A noter qu’il vous sera aussi possible de vous protéger avec un corps ennemi et ainsi fuir les tirs adverses. Cette fonctionnalité, appelée, Body Shield, ne nous a servi durant nos games mais devrait assurément faire le spectacle pour les créateurs de contenus notamment.

Bien que l’omnimovement constitue l’une des principales nouveautés de cet opus, il sera forcement question de découvrir en plus des nouvelles maps, de nouvelles armes et perks notamment, un ensemble de nouveautés sur lesquelles nous avons pu avoir plus d’informations.

Modes, Armes et tutti-quanti

En ce qui concerne les modes de jeu présents, on retrouvera les modes classiques comme Domination, Point stratégique, Confrontation (Face Off) ou le Match à mort par équipe, mais un tout nouveau mode de jeu fait son apparition, le Kill Order, qui existe aussi en variante Face Off (des plus petites cartes en plus petites équipes).

Dans ce mode de jeu, un leader est désigné par équipe. Ce leader, équipé d’un bouclier et détenteur d’une barre de vie plus conséquente, offre plus de points s’il est éliminé. A noter que celui-ci peut-être réanimé mais s’il meurt définitivement, un nouveau leader est désigné etc. Le but du jeu est donc simple : traquer la cible principale, en évitant de faire supprimer la sienne. Un mode de jeu où la stratégie va primer assurément.

12 nouvelles armes débarquent également, certaines aux influences des années 90. Elles bénéficieront d’un Time to Kill plus rapide que dans Call of Duty Black Ops Cold War, tandis que les armes de mêlée devraient voir présents des couteaux et des haches comme on peut les apercevoir dans le nouveau trailer de gameplay.

Les développeurs ont ainsi profité de l’occasion pour nous annoncer que les morts seraient davantage dynamiques avec la présence d’une caméra qui va suivre le corps en train de tomber. Pas de game changer ici mais il faut avouer que cela fait son petit effet.

A noter par ailleurs la présence de nouveaux Perks présents dans 4 catégories ainsi que le retour des Wildcards. A noter que vous obtiendrez un bonus unique si vous équipez 3 perks du même style, un bonus Enforcer, Recon ou Strategist.

Cela avait déjà été annoncé mais l’ATH peut désormais être davantage personnalisé, dans des proportions assez importantes, tandis que les paramètres vous permettront aussi de trouver des réglages d’accessibilité poussés ou d’aide au franchissement d’obstacles par exemple. Un nouvel opus qui permet le retour de features propres aux habitués comme le mode Théâtre mais aussi des émotes et des sprays avec une refonte de l’écran de fin montrant le meilleur coup ou le dernier.

L’occasion d’annoncer également que les parties classées seront accessibles durant la saison 1 du jeu. Le contenu au lancement promet d’ailleurs d’être assez conséquent avec la présence de la progression globale des armes, plus de 150 médailles, des défis quotidiens etc.

Les Prestiges sont également là avec 55 niveaux Militaire, puis 10 paliers Classiques tandis que 1000 niveaux Master occuperont les plus vaillants et vaillantes à bord, avec une récompense spéciale promise par les developpeurs aux premières personnes franchissant ce palier ultime. Des Prestiges qui semblent constituer le système le plus généreux en récompenses tandis qu’acheter des récompenses grâce au Prestige sera possible.

Un menu d’armurerie vous permettra aussi de créer vos propres armes et de les transposer dans tous les modes de jeu (Zombies et Warzone) et dans toutes vos classes et inventaires. A noter la présence de 4 nouveaux types de camouflages Mastery qui sont le Gold, le Diamond, mais aussi le Dark Spine et le Dark Matter et son look très original.

Nous avons aussi appris plein d’informations en ce qui concerne Warzone et le mode Zombies par manches, que vous pouvez retrouver dans leurs articles dédiés. Des séquences de gameplay et nos premières impressions seront également disponibles sous peu.

Rappelons que la Bêta dédiée aux joueurs et joueuses Xbox Game Pass et précommandes est en ligne du 30 août au 4 septembre tandis que la Bête ouverte à tous se tiendra du 6 au 9 septembre prochain.

Au cours de cette Bêta, 5 maps Core (Derelict, Scud, Skyline, Rewind, et Babylon) et 3 Maps Strikes seront disponibles (Pit, Gala, Skateout). A noter que tous les modes de jeu précédemment cités seront aussi de la partie, tout comme un mode d’entraînement à l’Omnimovement, que nous n’avons pas pu tester dans le cadre de cette preview.

Bien d’autres choses arrivent très prochainement sur Call of Duty Black Ops 6, nous vous partagerons nos impressions et nos images de gameplay, y compris sur les autres modes de jeu présentés pendant ce Call of Duty: NEXT.