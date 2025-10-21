Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 | Guide Complet

Guide Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Dans cette première partie, vous trouverez l’ensemble des astuces, guides, voire soluces. Notez évidemment que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici au lancement du jeu comme à sa sortie.

Tous les collectibles du jeu

Croix Saint-Jacques

Tag Anarchs

Caméras de l’I.A.O.

Astuces générales

Liste des trophées

Nos 10 conseils pour bien débuter

Par quel Clan débuter ?

Toutes les fins du jeu

(En cours…)

Quêtes principales

Le Goût d’un corps étranger

Des chaines de plomb et d’or

Les flammes de l’industrie

La vendeuse de cigarettes

Une étoile d’apparence froide

Goût et discrétion

Faire baisser la température

Devoirs conjugaux

Maintien de la paix

L’œuvre d’innocents sacrés

Sombrer dans le léthé

Le tome de la situation

Carnet de chantage

Un jouet mis au rebut

Faites vos preuves

En haut comme en bas

Les chemins des Hespérides

Tailler une bavette

Pas d’histoires de fantômes

Le prince de Seattle

Plat du jour

Vides-Ordures

Nouvelle norme de Seattle

Un baiser de Prospero

La chasse aux rats

Service, Protection et Dévouement

Les rues écarlates

(En cours…)

Quêtes annexes

Nettoyer la ville

La mauvaise décision d’Izzy

Livraison pour cadre

La montre meurtrière

Porter ses croix

Nettoyer la ville (lié aux tags anarchs à trouver plus de 30)

Porter ses croix (trouver les 10 croix Saint-Jacques)

Une livraison qui tombe à pic

L’infraction d’Arjun

Fast Food

L’anneau de l’adultère

Une tombe pour Coffin Joe

Le bracelet traître

Parfum Céleste

La dernière virée d’Henry

Un gentleman attend

L’image dégradée

La tournée des ducs de Cass

Une promenade au parc

Miranda touche le gros lot

L’écharpe séparatrice

Les yeux d’Argus (lié aux caméras de l’I.A.O. à trouver, plus de 30)

Le mobile assassin

Une réception glaciale

Le culte de Lakeview

Nager avec Sharky

Les boucles d’oreilles piégeuses

Au-dessus des lois

Aux côtés de Reggie

Un programme de pacte

L’icône corrompue

(En cours…)

FAQ Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Sur cette section, vous allez trouver toutes les questions relatives à Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 afin d’en savoir un maximum sur le jeu. Vous pouvez également mettre vos propres questions en commentaire, et nous les rajouterons dans cette FAQ au fur et à mesure.

Présentation Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nous fait prendre le contrôle de Phyre. Ce dernier ou cette dernière se réveille faible et doté de mystérieux marquages arcaniques, dont il ou elle ignore d’où ils proviennent. C’est alors que vous devrez trouver des réponses à toutes ces questions dans la ville de Seattle, moderne, où notre protagoniste est habité dans son esprit par un énigmatique Fabien, autrefois un détective privé. Le titre va prendre la forme d’une action RPG, avec la possibilité de choisir au début son clan lui conférant des habiletés spécifiques pour chacun de ces derniers, et d’un arbre à compétences précis en fonction du clan choisi. Un système de choix de dialogue sera de la partie, faisant différemment réagir les protagonistes auxquels vous parlez et menant à plusieurs fins.

Faut-il avoir joué à Vampire: The Masquerade – Bloodlines pour faire cette suite ?

La réponse est clairement non. Le titre se reposant sur un titre beaucoup plus focalisé sur le personnage de Phyre et son intrigue, sachez que cette suite n’a pratiquement rien à voir avec le premier volet sorti en 2004. Regardez plutôt cela comme un genre de reboot plutôt qu’une suite à proprement parler.

Le jeu est-il un monde ouvert ?

Oui, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est bien un jeu en monde ouvert. Vous avez la possibilité de vadrouiller un peu partout dans la ville de Seattle, de parler à d’autres membres d’autres clans, mais aussi de vous nourrir de passants. Il est également possible d’accomplir diverses quêtes annexes et de chercher les nombreux collectibles.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Pour terminer Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, comptez environ 15 heures pour voir le bout de la quête principale, en faisant de légères quêtes secondaires. Il vous faudra au moins une trentaine, voire une quarantaine d’heures pour faire le 100 % sur les collectibles et les quêtes secondaires restantes, qu’il faudra faire d’une traite avant de passer certaines missions principales qui effacent ces dernières.

Quels sont les clans que l’on peut jouer dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines ?

Dans le jeu, vous aurez le choix entre six clans différents et leurs habiletés qui vont avec. Vous aurez ainsi les clans suivants :

Ventrue

Tremere

Brujah

Banu Haqim

Lasombra

Toréador

Existe-t-il un éditeur de personnage pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Oui et non. S’il est possible de choisir le sexe du personnage dès le début, ce ne sera qu’après avoir passé l’intro qu’il sera possible de personnaliser légèrement Phyre. Il pourra changer de costume après avoir déverrouillé certaines compétences ou fini certaines quêtes, ou juste changer l’apparence de sa tête, sans faire plus que ça.

Quel studio développe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Le titre est développé par The Chinese Room, qui a déjà officié sur des jeux comme Still Wakes the Deep, Everybody’s Gone to The Rapture, ou encore Dear Esther, voire Amnesia: A Machine for Pigs.

Quand et où sort Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Le jeu sort le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Faut-il disposer du launcher Paradox pour jouer au jeu ?

En lançant le jeu sur Steam, vous téléchargez automatiquement le launcher de Paradox. Si vous avez un compte existant, il faudra vous connecter et ensuite lancer le jeu. À l’inverse, il faudra donc créer un compte et un pseudo, et ensuite le lancer via la plateforme de Paradox Interactive.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dispose-t-il d’un mode multijoueur ?

Non, la production de The Chinese Room est exclusivement solo.

Est-ce que des DLC sont prévus ?

Deux DLC seront effectivement prévus pour 2026 en tant que contenu téléchargeable. Vous aurez d’abord Loose Cannon qui suivra l’histoire de Benny et ensuite The Flower & The Flame, qui nous mettra dans l’histoire d’Ysabella. Ces contenus sortiront respectivement le deuxième trimestre 2026 et le troisième trimestre 2026 pour étoffer l’histoire du soft.

Quelles sont les différentes éditions de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 aura bel et bien un bonus de précommande après l’affaire controversée des clans inclus dans l’édition la plus chère du jeu. De plus, vous trouverez ci-dessous les contenus des éditions Deluxe et Premium.

Bonus de précommande et édition deluxe (69,99 €)

Tout d’abord, les joueurs auront en bonus de précommande la Bloodlines Nostalgia Jukebox, avec la musique de Rik Schaffer, histoire de fêter le premier volet de la franchise.

Ensuite, voici grossièrement le contenu de l’édition deluxe qui aura :

Le jeu avec ses six clans

Le Santa Monica Memories contenant le sarcophage d’Ankara, une collection d’enseignes de clans, un panneau stop ainsi qu’un portrait de Voerman.

Édition premium (89,99 €)

Quant à la version premium du jeu, voici ce que vous retrouverez en matière de contenu :

Le jeu de base avec ses six clans

Le bonus de précommande Bloodlines Nostalgia Jukebox

Le contenu Santa Monica Memories

Les deux DLC (Loose Cannon et The Flower & The Flame)

Quelles sont les configurations PC ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 (64bits)

Processeur : Intel Core i3-8350k ou AMD Rysen 3 3300X

Mémoire Vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 1060 (6Go) ou AMD Radeon RX 480 (8Go) ou Intel AArc A580 (8Go) ou AMD Radeon 780 M (8Go)

Mémoire Vidéo (VRAM) : 6 ou 8 Go

DirectX : Version 12

Espace disque : 30 Go d’espace disponible

Cela permet de jouer a minima avec une résolution graphique basse, et il est étonnant d’y voir des configurations graphiques modestes pour un tel jeu.

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 11

Processeur : Intel Core i5 – 12600k – AMD Rysen 5 5600X

Mémoire Vive : 16 Go de RAM

Carte Graphique : Nvidia Geforce RTX 3060 Ti (8Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12Go)

Mémoire Vidéo (VRAM) : 8 ou 12 Go

Direct X : Version 12

Espace disque : 30 Go d’espace disponible

Ici, cela permettra de jouer au titre dans une configuration graphique élevée et même des PC milieu de gamme pourront ainsi faire tourner le titre sans trop de problèmes.

Où acheter Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref