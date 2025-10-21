Abusez de la vision vampirique

Phyre comme Fabien auront effectivement, par la pression d’une touche, la possibilité de passer en vision vampirique. Cela va vous donner la faculté de voir à travers les murs et donc les ennemis, les élixirs ou éléments avec lesquels interagir en bleu, ainsi que divers tags à récupérer afin de gagner des points d’expérience.

De plus, cette fameuse vision va vous aider à progresser dans diverses quêtes. Il ne sera pas rare de suivre des traces de sangs ou de trouver des conduits à détruire pour s’y engouffrer, et il faudra ainsi utiliser votre vision vampirique dans le but de déceler les traces de sangs en blanc, ou les éléments destructibles ou armes à ramasser en bleu. En bref, cette mécanique sera primordiale pour progresser ou même repérer divers objets ou collectibles à récupérer.

Examinez tout ce que vous trouvez avec le réticule qui grossit

On continue avec un autre conseil qui fait preuve de bon sens, à savoir examiner tout ce que vous trouvez. Via le réticule de visée qui grossit de plus en plus, tout ceci vous indique que vous approchez d’un élément des décors avec lequel interagir, voire un collectible invisible sans la vision vampirique.

En somme, il sera très important d’interagir avec tout ce que vous trouvez. N’hésitez pas à fouiller par ailleurs les moindres recoins à la recherche de codex, ou bien d’élixirs qui peuvent vous conférer divers bonus temporaires (force, résistance, soin, recharge de compétences etc…).

Farmer les innocents disposants de ressources pour les compétences

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 introduit également « les ressources » spécifiques qui ne sont autres que les innocents. En activant la vision vampirique, vous trouverez des innocents clignotant en rose, bleu ou rouge, chacun représentant les ressources fébriles, mélancoliques ou colériques. Ceci va vous permettre par la suite de les utiliser auprès d’autres clans, afin de débloquer les autres compétences des différentes factions.

Nous vous conseillons donc grandement de farmer un maximum de passants en réussissant les choix de dialogue avec ceux-ci, puis de vous nourrir d’eux dans le but de récupérer, de manière générale, 100 points de ressources pour le type d’innocent choisi. Ainsi, en récupérant un maximum de ressources, vous serez plus à même de déverrouiller rapidement les habiletés ou bonus des autres clans autre que le vôtre. Bien entendu, vous devrez par la suite avoir suffisamment de points de compétences pour les débloquer.

Ramassez le plus de tags sur les murs afin d’acquérir des points d’expériences facilement

Pour gagner des points de compétences, vous devrez logiquement acquérir des points d’expérience. Et pour ce faire, en plus de fouiller tout ce que vous trouvez (cela vous octroie 10 points d’expérience à chaque fois), vous pouvez également tenter de trouver des marques particulières sur les murs. Comme vous pouvez le voir sur notre image, ce sera ce type de marque qu’il faudra dégoter, et vous gagnerez ainsi pas moins de 100 points d’expérience à chaque fois.

Un moyen relativement facile de gagner rapidement quelques précieux points de compétences. Au passage, vous pouvez toujours vadrouiller sur les toits, et aussi vous friter avec quelques Anarchs qui voudront en découdre. En effet, vous pourrez glaner quelques points d’expérience supplémentaires par ce procédé, d’autant qu’ils semblent réapparaître quasiment à l’infini.

La discrétion est votre meilleur ami

Afin de vous sortir de situations chaudes, il faudra parfois vous la jouer fine si vous ne voulez pas mourir à répétition bêtement. Car en mode normal, votre jauge de vie fond à la vitesse grand v. De fait, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d’éliminer discrètement un à un les ennemis plus faibles (et non les ennemis costauds disposant de masse ou d’armes à feu).

Et ce n’est qu’ensuite que vous pourrez commencer à vous occuper des gros adversaires restants, et pouvoir sereinement les mettre au tapis. Vous pourrez de manière générale utiliser des projectiles à lancer comme des armes à feu, vous battre au corps-à-corps ou mieux, à savoir utiliser vos compétences qui vous seront bien utiles en combat.

Modifiez la difficulté à tout moment

Dans les autres conseils évidents, il y a la possibilité de changer la difficulté à n’importe quel moment. Si vous bloquez sur quelques passages (notamment à certains passages avec des goules extrêmement puissantes), il ne faut pas hésiter à passer en difficulté facile ou facile (mode histoire).

La première adoucie un peu plus l’expérience, tandis que la seconde permet de profiter de l’histoire, et vous donne ainsi la possibilité de tuer vos ennemis en deux ou trois coups maximum. Usez et abusez de ce stratagème pour vous sentir plus à l’aise avec la difficulté du jeu, qui monte crescendo.

Utilisez vos pouvoirs télékinétiques

La télékinésie va également vous être très utile, particulièrement lors des combats. Cette mécanique vous permettra de ce fait d’utiliser les projectiles ennemis (pétoires, armes blanches) ou élément du décor (bouteilles en verre, briques, barils explosifs, etc.). Par ce moyen, vous pourrez aborder plus facilement les combats, ou bien vous servir des projectiles pour faire diversion si vous êtes en mode infiltration.

De plus, sachez que vous aurez la faculté, avec la télékinésie, d’attirer les ennemis vers vous. Cela pourra vous permettre par exemple de l’attirer, et d’instantanément lui boire son sang. Ces techniques-là seront pratiquement pour vous, d’autant que la télékinésie sera très utile pour casser divers obstacles, et récupérer les tags sur les murs (collectibles comme points d’expérience).

L’habit fait plus ou moins le moine

Le titre de The Chinese Room a également à son actif le système d’apparence. Bien qu’il ait un impact très minime dans les dialogues, il pourra être utile pour séduire aisément quelques proies et y récupérer « leurs ressources de personnalité ». De plus, notez que ces apparences sont déblocables par le fait de déverrouiller des compétences de divers clans. Attention cependant, il faudra choisir minutieusement votre look en fonction de la classe sociale d’innocents que vous choisissez.

Évitez de briser la mascarade et de vous faire repérer

La mascarade est l’unique règle à ne pas dépasser dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il ne faudra en aucun cas vous amuser à utiliser votre vitesse vampirique ou sauter à tout-va aux yeux des passants, au risque de commencer à déclencher la fracture de la mascarade. Vous aurez les niveaux d’alerte verte, jaune et enfin rouge. Si vous mettez la jauge rouge au maximum, attendez vous à vous faire planter un pieu dans le cœur, et ainsi mourir.

Du coup, notre conseil sera d’éviter de faire ces choses-là sous les yeux des innocents ou des policiers, mais aussi de vous nourrir des passants dans des ruelles de préférences. Bien entendu, sous réserve qu’il n’y ait vraiment personne dans lesdites ruelles à ce moment précis, et ainsi continue à faire vos affaires sans avoir la jauge qui monte d’un coup. Vous pourrez toujours faire baisser le niveau d’alerte en vous réfugiant sous les toits ou en vous cachant simplement des passants.

Progressez sur les toits pour un peu plus de liberté

En parlant de toits, ce sera la meilleure des manières pour progresser sur la maps sans avoir trop de pépins d’alerte. Sachez que vous aurez toujours des gouttières, clim ou échelles à disposition pour monter plus facilement sur les toits de bâtiments. Qui plus est, vous pourrez utiliser votre vitesse vampirique et planer de toit en toit sans être vu, et ainsi aller d’un point A à un point B plus aisément. Quelques Anarchs seront dans les parages sur les toits, mais ce sera toujours mieux d’avoir affaire à eux qu’à briser la mascarade à cause des passants qui traînent au mauvais endroit.

Voilà pour les conseils à retenir sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et si vous avez besoin de plus d’informations sur les quêtes ou collectibles, vous pouvez consulter notre guide complet. Ce dernier sera mis à jour aussi fréquemment que possible. Également, vous pouvez consulter notre test si vous voulez plus de détails sur le jeu de The Chinese Room.