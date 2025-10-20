Test Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Une mascarade sous-contrôle, ou presque

6.5

Date de sortie : 21/10/2025

  • Un Seattle en monde ouvert...
  • Deux gameplay différents avec Phyre et Fabien...
  • Un système de combat bien ficelé et ses compétences vampiriques...
  • Une narration captivante et sombre
  • Les choix de dialogues tentaculaires à conséquence
  • Les ressources pour déloquer les habiletés d'autres clans...
  • Les compétences et bonus pour chaque clan
  • Bande-son dans le ton du premier volet
  • Des boss à la mise en scène plaisante
  • Atmosphère graphique fidèle au premier volet
  • ... Manquant de vie et trop rikiki
  • ... Trop redondantes pour les passages avec Fabien
  • ... Brouillons et manquant horriblement de précision
  • ... Fastidieuse à souhait
  • Des choix de game design douteux
  • Un aspect RPG trop simplifié et artificiel
  • Système d'apparence trop timide
  • Pas d'éditeur de personnage
  • Pas mal de soucis technique au lancement
6.5

Vampire: The Mascarade – Bloodlines 2 est finalement très loin d’être catastrophique. L’ambiance du titre originel a été respectée religieusement, et nous avons été plus que surpris par sa narration, finalement bien amenée, prévisible certes, mais proposant quelques rebondissements appréciables. Le tout, avec quand même des choix de dialogues à conséquences qui font plaisir. Reste que malheureusement, le poids du changement de studio se fait ressentir avec pas mal d’éléments de RPG simplifiés, des quêtes peu inspirées et un Seattle ouvert pas très grisant. Tout ce mélange fait que l’on va aimer cette suite comme la repousser violemment, d’autant que les combats sont un peu trop omniprésents et répétitifs dans l’ensemble. Une expérience qui vaut quand même le détour si vous voulez votre dose d’univers vampirique, avec le mordant en moins sur trop d’aspects pour prétendre à être une suite très réussie.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

