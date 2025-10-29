Quel clan choisir dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Parmi les six clans disponibles, vous n’aurez pas trop à vous prendre la tête bien longtemps pour sélectionner votre faction. Ces dernières proposant un taux de maitrise, nous allons plus naturellement vous recommander de commencer par le clan Ventrue. Cette faction sera Spécialisée majoritairement dans la domination des ennemis.

Ainsi, comme vous pourrez rapidement le voir ci-dessus, vous pourrez au choix contrôler un ennemi pour en faire ce que vous voulez, dont le retourner contre ses comparses. Par la suite, vous pourrez forcer un adversaire à se suicider instantanément, ou bien leur faire oublier votre présence, voire immobiliser plusieurs ennemis de suite pendant un court instant. Rien qu’avec ces compétences, vous pourrez d’ores et déjà rapidement vous sentir à l’aise pour commencer l’aventure sereinement et progresser plus efficacement.

Enfin, sachez que de toute manière, vous pourrez par la suite récupérer les compétences des autres clans. Outre la classe Ventrue et la possibilité de s’offrir un bonus de défense une fois que vous avez vidé de son sang un ennemi, les autres clans auront aussi des compétences intéressantes à déverrouiller auprès des autres membres de clans. Ils seront trouvables dans certains endroits précis au fil du jeu, et vous devrez juste utiliser les ressources acquises sur les passants, et les débloquer une première fois.

Ensuite, vous devrez utiliser les points de compétences pour acquérir les compétences. Enfin, voici ci-dessous l’ordre de maitrise de chaque clan pour y voir clair :

Ventrue (taux de maitrise facile) — Domination et présence

Tremere (taux de maitrise normal) — Domination et sorcellerie sanguine

Brujah (taux de maitrise normal) — Célérité, présence et puissance

Toréador (taux de maitrise normal) — Célérité et présence

Banu Haqim (taux de maitrise difficile) — Célérité, sorcellerie sanguine et occultation

Lasombra (taux de maitrise difficile) — Domination, puissance et Abîme

À notre sens, sans compter le clan Ventrue qui sera LE clan avec lequel commencer absolument, les trois autres dans une maitrise normale sont plus qu’abordables. Les compétences n’ont pas l’air si compliquées à combiner sur les combats, et il faudra sûrement s’entrainer un minimum les clan Banu Haqin et Lasombra jusqu’à les maitriser sur les bouts des doigts.

Voilà ce qu’il faut savoir sur quel clan choisir. Vous pouvez d’ailleurs jeter un œil à notre test pour plus d’information ou à notre guide complet, qui est mis à jour assez régulièrement.