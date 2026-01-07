Toutes les fins du jeu – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est disponible depuis le 21 octobre dernier, et n’a pas complètement convaincu son monde. Le titre développé par The Chinese Room reste cependant tentaculaire, et dispose de pas moins de six fins différentes. Dans cet article, nous allons vous expliquer le cheminement pour obtenir les différentes fins, d’autant qu’il y a quand même quelques subtilités.
Comment obtenir toutes les fins de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?
Au total, sachez qu’il y a plus de six fins dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Bien entendu, il peut y avoir des variantes avec d’autres fins via d’autres protagonistes, mais nous allons principalement vous donner la marche à suivre sur les six fins, qui sont liées à des trophées à savoir :
- Une ville en flammes
- Une ville restaurée
- Une ville anarchiste
- Une ville libérée
- Une ville absolument fabuleuse
- Une ville d’afinités
Dans cet article, nous allons vous donner la marche à suivre pour avoir les six fins.
Une ville en flamme
Pour cette première fin rien de plus simple, vous serez dans l’obligation de tuer l’Agent Baker de l’I.A.O., plutôt que de la transformer en vampire. Effectivement si vous la tuez, cela va bloquer logiquement la fin où ce sera donc l’I.A.O qui sera aux commande de la ville de Seattle, et qui continuera à l’attaquer sans relâche. Du coup, tous les autres choix faits auparavant seront inutiles après avoir tué l’Agent Baker.
Une ville restaurée
Cette deuxième fin correspond à Lou qui prend les commandes de la ville. Pour être particulièrement en phase avec cette fin, étant donné que le jeu ne vous indique jamais très clairement quand vous êtes sur la bonne voie, hormis faire attention aux émotions des personnage en fonction de vos réponses, vous devrez être positif tout le temps avec Lou. Egalement, vous serez dans l’obligation d’être hostile envers les autres protagonistes dans vos choix de dialogues.
Pour vous aider un peu, voici la marche à suivre au niveau des réponses à choisir sur les diverses quêtes :
- Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif envers Lou
- Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong
- Sur la quête une étoile d’apparence froide, soyez hostile avec Katsumi, et livrez Benny à Ryong
- Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou
- Puis dans la quête qui suit, faire baisser la température, vous devrez être hostile envers Kastumi, et ne surtout pas lui livrer Max
- Dans le tome de la situation, soyez positif envers Lou
- Sur un jouet mis au rebut, soyez hostile envers Katsumi et Max
- Dans les chemins des Hespérides, soyez positif envers Lou
- Dans pas d’histoires de fantômes, transformez l’Agent Baker en vampire
- Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona
- Dans vides ordures, dites à Baker de faire sortir l’IAO et dites à Ryong que vous resterez à Seattle
- Dans un baiser de Prospéro, soyez positif avec Lou, et hostile envers Ryong
- Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que vous restez, détruisez Katsumi et soyez hostile avec Damsel
Une ville anarchiste
La troisième fin de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera celle avec Katsumi et les anarchistes à la tête de la ville. Grossièrement, pour l’avoir, il sera nécessaire d’être tout le temps positif avec Katsumi, et d’être soit neutre ou hostile envers les autres membres de clan.
Pour vous donner une idée de ce qu’il faut répondre dans certaines quêtes, voici la marche à suivre :
- Dans faire baisser la température, envoyez directement Max à Katsumi
- Dans un jouet mis au rebut, soyez positif avec Max et Katsumi
- Dans pas d’histoires de fantômes, transformez l’Agent Baker en vampire
- Dans vides ordures, dites à Baker d’éloigner l’I.A.O. de Seattle
- Dans la chasse aux rats, soyez positif envers Katsumi et Damsel
Une ville libérée
Sur cette quatrième fin, ce sera cette fois-ci notre héros Phyre qui prendra les rênes de Seattle. Pour la faire courte, vous devrez être hostile envers tout le monde sauf Tolly. De plus, il faut également dire à Tolly et Fabien que vous souhaitez rester à Seattle, ce qui est logique si vous voulez diriger la ville à la fin, tout en demandant à l’I.A.O. de cibler Katsumi et son clan d’anarchistes.
Pour le reste, nous allons également vous indiquer la marche à suivre sur les quêtes clés :
- Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif avec Lou
- Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong
- Dans une étoile d’apparence froide, soyez hostile envers Katsumi et donnez Benny à Ryong
- Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou
- Dans faire baisser la température, soyez hostile envers Katsumi et ne lui envoyez surtout pas Max
- Dans le tome de la situation, soyez positif avec Lou
- Sur la quête un jouet mis au rebut, soyez hostile avec Max et Katsumi
- Dans les chemins des Hespérides, soyez positif avec Lou
- Dans pas d’histoires de fantômes, transformer l’Agent Baker en vampire
- Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona
- Dans vides ordures, dites à Baker qu’il détruiront les Arnarchistes, et affirmez à Ryong que vous restez à Seattle
- Dans un baiser de Prospero, dites à Fabien sur le ton sérieux que vous voulez être Prince, et soyez hostile envers Lou et Ryong
- Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que vous restez, soyez ensuite positif avec Max et pour finir, dites à Katsumi « nous pouvons avoir Lou ensemble », tout en étant aussi positif avec Damsel
Une ville absolument fabuleuse
Sur cette fin là, ce ne sera autre que Tolly qui sera à la tête de la ville de Seattle. Pour y parvenir rien de plus simple, vous devrez éliminer toutes les autres options possibles. En plus, il sera primordial d’affirmer que vous ne restez pas à Seattle, ce qui laissera le champ libre à Tolly pour diriger la ville.
Voici les éléments clés à effectuer sur certaines quêtes :
- Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif envers Lou
- Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong
- Dans une étoile d’apparence froide, soyez hostile avec Katsumi et envoyez Benny à Ryong
- Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou
- Dans faire baisser la température, soyez hostile avec Katsumi et ne lui envoyez pas Max
- Dans le tome de la situation, soyez positif avec Lou
- Dans un jouet au rebut, soyez hostile envers Max et Katsumi
- Dans les chemins des Hespérides, soyez positif avec Lou
- Dans pas d’histoires de fantôme, transformez l’Agent Baker en vampire et racontez tout à Ryong
- Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona
- Dans vides ordures, dites à Baker qu’ils détruiront les Arnarchistes, et dites à Ryong que vous quittez Seattle
- Sur la quête un baiser de Prospero, dites que cet endroit est une prison, et soyez hostile envers Lou et Ryong
- Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que cet endroit est son problème, dites à Max de demander de l’aide à Tolly, et affirmez à Katsumi que vous pouvez avoir Lou ensemble, tout en prenant soin d’être positif avec Damsel
Une ville d’affinités
Cette dernière fin consiste à finir le jeu avec quelqu’un d’agréable. Cela aura pour effet d’avoir Phyre quittant Seattle, tandis qu’un membre d’un clan prendra la place de Prince de Seattle. En premier lieu, prenez déjà en compte les choix à faire dans la fin de Tolly, disponible juste ci-dessus. Ensuite, pour les autres étapes, vous devez accomplir toutes les quêtes secondaires de chaque clan quand elles sont disponibles que ce soit avec Silky, Fletcher ou encore Mrs Thorn. N’hésitez surtout pas à faire tous les dialogues et les choix de ces personnages là, en restant toujours positif, soit en les complimentant systématiquement.
Normalement, si vous avez accompli tout cela en plus des choix de la fin de Tolly dans les missions principales, vous devrez avoir pour chacun d’eux, une option de dialogue leur suggérant de devenir prince. Ils demanderont si l’on est sûr que cela pourrait être possible, la réponse sera logiquement oui, et vous pourrez donc enfin obtenir la sixième et dernière fin. A savoir que cela devrait marcher avec Mrs Thorn notamment, et à voir avec les autres protagonistes, ce qui pourrait amener à des variantes de fins.
Date de sortie : 21/10/2025