Toutes les fins du jeu – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Comment obtenir toutes les fins de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Au total, sachez qu’il y a plus de six fins dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Bien entendu, il peut y avoir des variantes avec d’autres fins via d’autres protagonistes, mais nous allons principalement vous donner la marche à suivre sur les six fins, qui sont liées à des trophées à savoir :

Une ville en flammes

Une ville restaurée

Une ville anarchiste

Une ville libérée

Une ville absolument fabuleuse

Une ville d’afinités

Dans cet article, nous allons vous donner la marche à suivre pour avoir les six fins.

Une ville en flamme

Pour cette première fin rien de plus simple, vous serez dans l’obligation de tuer l’Agent Baker de l’I.A.O., plutôt que de la transformer en vampire. Effectivement si vous la tuez, cela va bloquer logiquement la fin où ce sera donc l’I.A.O qui sera aux commande de la ville de Seattle, et qui continuera à l’attaquer sans relâche. Du coup, tous les autres choix faits auparavant seront inutiles après avoir tué l’Agent Baker.

Une ville restaurée

Cette deuxième fin correspond à Lou qui prend les commandes de la ville. Pour être particulièrement en phase avec cette fin, étant donné que le jeu ne vous indique jamais très clairement quand vous êtes sur la bonne voie, hormis faire attention aux émotions des personnage en fonction de vos réponses, vous devrez être positif tout le temps avec Lou. Egalement, vous serez dans l’obligation d’être hostile envers les autres protagonistes dans vos choix de dialogues.

Pour vous aider un peu, voici la marche à suivre au niveau des réponses à choisir sur les diverses quêtes :

Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif envers Lou

Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong

Sur la quête une étoile d’apparence froide, soyez hostile avec Katsumi, et livrez Benny à Ryong

Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou

Puis dans la quête qui suit, faire baisser la température, vous devrez être hostile envers Kastumi, et ne surtout pas lui livrer Max

Dans le tome de la situation, soyez positif envers Lou

Sur un jouet mis au rebut, soyez hostile envers Katsumi et Max

Dans les chemins des Hespérides, soyez positif envers Lou

Dans pas d’histoires de fantômes, transformez l’Agent Baker en vampire

Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona

Dans vides ordures, dites à Baker de faire sortir l’IAO et dites à Ryong que vous resterez à Seattle

Dans un baiser de Prospéro, soyez positif avec Lou, et hostile envers Ryong

Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que vous restez, détruisez Katsumi et soyez hostile avec Damsel

Une ville anarchiste

La troisième fin de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera celle avec Katsumi et les anarchistes à la tête de la ville. Grossièrement, pour l’avoir, il sera nécessaire d’être tout le temps positif avec Katsumi, et d’être soit neutre ou hostile envers les autres membres de clan.

Pour vous donner une idée de ce qu’il faut répondre dans certaines quêtes, voici la marche à suivre :

Dans faire baisser la température, envoyez directement Max à Katsumi

Dans un jouet mis au rebut, soyez positif avec Max et Katsumi

Dans pas d’histoires de fantômes, transformez l’Agent Baker en vampire

Dans vides ordures, dites à Baker d’éloigner l’I.A.O. de Seattle

Dans la chasse aux rats, soyez positif envers Katsumi et Damsel

Une ville libérée

Sur cette quatrième fin, ce sera cette fois-ci notre héros Phyre qui prendra les rênes de Seattle. Pour la faire courte, vous devrez être hostile envers tout le monde sauf Tolly. De plus, il faut également dire à Tolly et Fabien que vous souhaitez rester à Seattle, ce qui est logique si vous voulez diriger la ville à la fin, tout en demandant à l’I.A.O. de cibler Katsumi et son clan d’anarchistes.

Pour le reste, nous allons également vous indiquer la marche à suivre sur les quêtes clés :

Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif avec Lou

Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong

Dans une étoile d’apparence froide, soyez hostile envers Katsumi et donnez Benny à Ryong

Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou

Dans faire baisser la température, soyez hostile envers Katsumi et ne lui envoyez surtout pas Max

Dans le tome de la situation, soyez positif avec Lou

Sur la quête un jouet mis au rebut, soyez hostile avec Max et Katsumi

Dans les chemins des Hespérides, soyez positif avec Lou

Dans pas d’histoires de fantômes, transformer l’Agent Baker en vampire

Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona

Dans vides ordures, dites à Baker qu’il détruiront les Arnarchistes, et affirmez à Ryong que vous restez à Seattle

Dans un baiser de Prospero, dites à Fabien sur le ton sérieux que vous voulez être Prince, et soyez hostile envers Lou et Ryong

Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que vous restez, soyez ensuite positif avec Max et pour finir, dites à Katsumi « nous pouvons avoir Lou ensemble », tout en étant aussi positif avec Damsel

Une ville absolument fabuleuse

Sur cette fin là, ce ne sera autre que Tolly qui sera à la tête de la ville de Seattle. Pour y parvenir rien de plus simple, vous devrez éliminer toutes les autres options possibles. En plus, il sera primordial d’affirmer que vous ne restez pas à Seattle, ce qui laissera le champ libre à Tolly pour diriger la ville.

Voici les éléments clés à effectuer sur certaines quêtes :

Dans les chaines de plomb et d’or, soyez positif envers Lou

Dans les flammes de l’industrie, soyez hostile avec Ryong

Dans une étoile d’apparence froide, soyez hostile avec Katsumi et envoyez Benny à Ryong

Dans goût et discrétion, soyez positif envers Lou

Dans faire baisser la température, soyez hostile avec Katsumi et ne lui envoyez pas Max

Dans le tome de la situation, soyez positif avec Lou

Dans un jouet au rebut, soyez hostile envers Max et Katsumi

Dans les chemins des Hespérides, soyez positif avec Lou

Dans pas d’histoires de fantôme, transformez l’Agent Baker en vampire et racontez tout à Ryong

Dans plat du jour, soyez positif avec Lou et envoyez lui Verona

Dans vides ordures, dites à Baker qu’ils détruiront les Arnarchistes, et dites à Ryong que vous quittez Seattle

Sur la quête un baiser de Prospero, dites que cet endroit est une prison, et soyez hostile envers Lou et Ryong

Enfin dans la chasse aux rats, dites à Tolly que cet endroit est son problème, dites à Max de demander de l’aide à Tolly, et affirmez à Katsumi que vous pouvez avoir Lou ensemble, tout en prenant soin d’être positif avec Damsel

Une ville d’affinités

Cette dernière fin consiste à finir le jeu avec quelqu’un d’agréable. Cela aura pour effet d’avoir Phyre quittant Seattle, tandis qu’un membre d’un clan prendra la place de Prince de Seattle. En premier lieu, prenez déjà en compte les choix à faire dans la fin de Tolly, disponible juste ci-dessus. Ensuite, pour les autres étapes, vous devez accomplir toutes les quêtes secondaires de chaque clan quand elles sont disponibles que ce soit avec Silky, Fletcher ou encore Mrs Thorn. N’hésitez surtout pas à faire tous les dialogues et les choix de ces personnages là, en restant toujours positif, soit en les complimentant systématiquement.

Normalement, si vous avez accompli tout cela en plus des choix de la fin de Tolly dans les missions principales, vous devrez avoir pour chacun d’eux, une option de dialogue leur suggérant de devenir prince. Ils demanderont si l’on est sûr que cela pourrait être possible, la réponse sera logiquement oui, et vous pourrez donc enfin obtenir la sixième et dernière fin. A savoir que cela devrait marcher avec Mrs Thorn notamment, et à voir avec les autres protagonistes, ce qui pourrait amener à des variantes de fins.

Pour tous les autres guides du jeu, n'hésitez pas à vous référer au guide complet.