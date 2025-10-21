Tous les Trophées / Succès – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Mathieu Corso
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 revient d’entre les morts grâce au développeur The Chinese Room. Après l’excellent Still Wakes The Deep, le développeur britannique s’attaque donc à un gros morceau avec cette mythique franchise. La liste des trophées est d’ailleurs maintenant disponible et voici la liste complète pour obtenir le précieux platine/1000G.
Dans cette liste et afin d’obtenir le platine où les 1000 G sur Xbox, vous devrez donc réussir un total de 77 trophées, le 78ème correspondant au platine. Voici la liste avec au total 1 platine, 1 or, 1 argent et 62 bronze. Bien entendu, sachez que comme toujours, certains trophées contiennent hélas des spoilers narratifs donc faites attention.
SommaireToggle
Platine
- Un vampire au sang pur
Déverrouiller tous les trophées du jeu principal
Or
- Un Ancien libéré
Terminer le jeu
Argent
- Gravure de mode
En une seule partie, porter 12 tenues uniques, sans compter les guenilles par défaut.
Bronze
- Maître de la main coupante
Durant instant fugace, toucher simultanément au moins 4 ennemis avec Main coupante
- Attrape !
Tuer un ennemi avec sa propre grenade ou son projectile explosif
- Retour à l’envoyeur
Détruire un vampire avec sa propre arme à feu
- Renversés
Abattre 5 ennemis en une seule charge Brujah
- Silencieux mais violent
Faire exploser un ennemi affecté par malédiction sanguine ou sourdine
- Foule en colère
Utiliser Manipulation collective pour provoquer 5 ennemis à la fois
- Nettoyer les rues
En tant que Phyre, récupérer tous les badges Anarchs
- Interrompre la transmission
En tant que Phyre, désactiver chaque caméra de surveillance de l’I.A.O.
- Crucifixation
En tant que Phyre, récupérer chaque Croix de Saint Jacques
- Ailes de la nuit
Parcourir 75 mètres en un seul vol plané
- Fiançailles de sang
Boire du sang directement à la veine d’un vampire consentant
- Le silence du sang
Terminer le jeu en tant qu’Anicen Banu Haqim
- L’ancêtre sorcier
Terminer le jeu en tant qu’Ancien Tremere
- Un héritage noble
Terminer le jeu en tant qu’Ancien Ventrue
- La vitesse d’un Ancien
Contrer 30 attaques d’ennemis en fonçant vers eux
- La force d’un Ancien
Briser 20 obstacles au moyen d’attaques fortes
- Je ne bois pas… de vin
Nourrissez-vous de chaque type de résonance sanguine sur les habitants
- Embrasser et tuer
Attirer à vous des ennemis grâce à la télékinésie et vous nourrir d’eux 30 fois
- Un cru nouveau
Utiliser une compétence obtenue auprès d’un Contact de clan
- En bouteille
Utiliser les 4 types d’élixir alchimique
- Par décret Royal
Combiner Manipulation collective et Décret final pour éliminer au moins 6 ennemis en une fois
- Soyez tous maudits !
Combiner Malédiction sanguine et Salve sanguine pour éliminer au moins 4 ennemis en une fois
- Élimination sans préavis
Éliminer un ennemi tout en le possédant
- Dernier rappel
Éliminer un ennemi en se téléportant à l’intérieur de lui avec Rappel
- Éclairs en chaine
Éliminer 5 ennemis avec une seule utilisation de Frappe éclair
- Un jugement invisible
Éliminer 7 ennemis avec une seule utilisation d’Aura invisible
- Lecteur Ancien
En tant que Phyre, récupérer 5 entrées de Codex
- Rat de bibliothèque Ancien
En tant que Phyre, récupérer 25 entrées de Codex
- Bibliomane Ancien
En tant que Phyre, récupérer 50 entrées de Codex
- Une ville en flammes
Terminer le jeu avec l’I.A.O. attaquant Seattle
- Une ville anarchiste
Terminer le jeu avec Katsumi dirigeant Seattle
- Une ville absolument fabuleuse
Terminer le jeu avec Tolly dirigeant Seattle
- Une ville restaurée
Terminer le jeu avec Lou dirigeant Seattle
- Une ville libérée
Terminer le jeu avec Phyre dirigeant Seattle
- Le sang est fort
Déverrouiller et équiper toutes les compétences et les bonus de votre clan
- Bienvenue à Seattle
Respirer l’air nocturne de Seattle au XXIe siècle
- Mort silencieuse
Éliminer 50 ennemis sans qu’ils soient alertés
- Depuis l’ombre
Éliminer 7 ennemis d’affilée sans être détecté
- Quoi de neuf ?
Vous nourrir sur 30 citoyens, sans témoins
- Infraction contenue
Récupérer d’une infraction à la Mascarade
- Voyageur fréquent
Planer sur une distance totale de 1000 mètres
- La justice de la foule
Remette Benny Muldoon aux Anarchs
- La justice du Prince
Remettre Benny Muldoon à la Camarilla
- Une victime consentante
Convaincre Verona de servir de prochain repas à Lou Graham
- Un avertissement pressant
Convaincre Verona de ne pas s’approcher de Lou Graham
- L’Étreinte
En tant que Phyre, étreindre un infant
- A la bonne heure
En une seule partie, terminer toutes les conversations du Toucher spirituel
- La Lame miséricordieuse
Découvrir le secret d’Onda
- Une ville d’affinités
Terminer le jeu avec quelqu’un d’agréable
- La défaite d’une diva
Terminer l’œuvre d’Ysabella avec vos compétences bloquées, en difficulté normale ou difficile
- Incendie des livres
Échapper aux hallucinations de Willem et le confronter
- Gâcher le fruit
Affronter et vaincre le Jardinier
- Démasquer une anarchiste
Aboutir à un face-à-face avec Damsel
- Mérite artistique
Convaincre Ysabella de vous rendre vos pouvoirs
- Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?
Détruire le Prince Campbell en utilisant Phyre contre lui
- Clés de la ville
Obtenir la permission d’être à Seattle
- Rêve lucide
Avoir parcouru les rues de Seattle en tant que Fabien
- Mordu d’histoire
Déclencher chaque pièce d’exposition audio de la visite de sous-sols de Seattle
- Les faire parler
Épuiser toutes les conversations de la fête du Nouvel An de 1925
- Inspecteur visionnaire
Utiliser avec succès chaque compétence de Malkavien
- Une bonne boisson fraîche
Se nourrir sur tous les humains avec la résonance sanguine Flegmatique
- L’ombre prévaut
Terminer le jeu en tant qu’Ancien Lasombra
- La rose mord profondément
Terminer le jeu en tant qu’Ancien Toréador
- Aimez-moi !
Utiliser Baiser de transe sur 5 vampires sang-clair
- Les avantages du poste
Avoir mes 6 bonus de clan actifs en même temps
- Tu me vois, tu me vois plus
Utiliser Pas de l’ombre pour passer derrière quelqu’un que vous contrôlez avec Appel
- Lèvres sexy
Utiliser Baiser de transe sur une personne sous l’influence de Chaudron de sang
- Embusquez-les, abattez-les
Utiliser Charge pour abattre au moins deux ennemis immobilisés par Bras d’Ahriman
- Péché non originel
En tenue de prêtre, persuader 5 citoyens avec la résonance Fébrile de vous laisser boire leur sang
- Cours, petit lapin !
Utiliser Projection pour exterminer une personne avec la résonance sanguine Mélancolique
- Un moment de patience
Boire du sang directement à la veine de Patience
- Gantelet déposé
Boire du sang directement à la veine d’Onda
- Finir dans l’Abîme
Attirer au moins trois ennemis dans l’Abîme et les achever
Notre solution de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est aussi en cours d’écriture, et sera mise à jour progressivement. Vous pourrez également retrouver notre FAQ complète au sujet du jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 21/10/2025