Tous les Trophées / Succès – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Dans cette liste et afin d’obtenir le platine où les 1000 G sur Xbox, vous devrez donc réussir un total de 77 trophées, le 78ème correspondant au platine. Voici la liste avec au total 1 platine, 1 or, 1 argent et 62 bronze. Bien entendu, sachez que comme toujours, certains trophées contiennent hélas des spoilers narratifs donc faites attention.

Or

Argent

Bronze

Platine

Un vampire au sang pur

Déverrouiller tous les trophées du jeu principal

Or

Un Ancien libéré

Terminer le jeu

Argent

Gravure de mode

En une seule partie, porter 12 tenues uniques, sans compter les guenilles par défaut.

Bronze

Maître de la main coupante

Durant instant fugace, toucher simultanément au moins 4 ennemis avec Main coupante

Attrape !

Tuer un ennemi avec sa propre grenade ou son projectile explosif

Retour à l’envoyeur

Détruire un vampire avec sa propre arme à feu

Renversés

Abattre 5 ennemis en une seule charge Brujah

Silencieux mais violent

Faire exploser un ennemi affecté par malédiction sanguine ou sourdine

Foule en colère

Utiliser Manipulation collective pour provoquer 5 ennemis à la fois

Nettoyer les rues

En tant que Phyre, récupérer tous les badges Anarchs

Interrompre la transmission

En tant que Phyre, désactiver chaque caméra de surveillance de l’I.A.O.

Crucifixation

En tant que Phyre, récupérer chaque Croix de Saint Jacques

Ailes de la nuit

Parcourir 75 mètres en un seul vol plané

Fiançailles de sang

Boire du sang directement à la veine d’un vampire consentant

Le silence du sang

Terminer le jeu en tant qu’Anicen Banu Haqim

L’ancêtre sorcier

Terminer le jeu en tant qu’Ancien Tremere

Un héritage noble

Terminer le jeu en tant qu’Ancien Ventrue

La vitesse d’un Ancien

Contrer 30 attaques d’ennemis en fonçant vers eux

La force d’un Ancien

Briser 20 obstacles au moyen d’attaques fortes

Je ne bois pas… de vin

Nourrissez-vous de chaque type de résonance sanguine sur les habitants

Embrasser et tuer

Attirer à vous des ennemis grâce à la télékinésie et vous nourrir d’eux 30 fois

Un cru nouveau

Utiliser une compétence obtenue auprès d’un Contact de clan

En bouteille

Utiliser les 4 types d’élixir alchimique

Par décret Royal

Combiner Manipulation collective et Décret final pour éliminer au moins 6 ennemis en une fois

Soyez tous maudits !

Combiner Malédiction sanguine et Salve sanguine pour éliminer au moins 4 ennemis en une fois

Élimination sans préavis

Éliminer un ennemi tout en le possédant

Dernier rappel

Éliminer un ennemi en se téléportant à l’intérieur de lui avec Rappel

Éclairs en chaine

Éliminer 5 ennemis avec une seule utilisation de Frappe éclair

Un jugement invisible

Éliminer 7 ennemis avec une seule utilisation d’Aura invisible

Lecteur Ancien

En tant que Phyre, récupérer 5 entrées de Codex

Rat de bibliothèque Ancien

En tant que Phyre, récupérer 25 entrées de Codex

Bibliomane Ancien

En tant que Phyre, récupérer 50 entrées de Codex

Une ville en flammes

Terminer le jeu avec l’I.A.O. attaquant Seattle

Une ville anarchiste

Terminer le jeu avec Katsumi dirigeant Seattle

Une ville absolument fabuleuse

Terminer le jeu avec Tolly dirigeant Seattle

Une ville restaurée

Terminer le jeu avec Lou dirigeant Seattle

Une ville libérée

Terminer le jeu avec Phyre dirigeant Seattle

Le sang est fort

Déverrouiller et équiper toutes les compétences et les bonus de votre clan

Bienvenue à Seattle

Respirer l’air nocturne de Seattle au XXIe siècle

Mort silencieuse

Éliminer 50 ennemis sans qu’ils soient alertés

Depuis l’ombre

Éliminer 7 ennemis d’affilée sans être détecté

Quoi de neuf ?

Vous nourrir sur 30 citoyens, sans témoins

Infraction contenue

Récupérer d’une infraction à la Mascarade

Voyageur fréquent

Planer sur une distance totale de 1000 mètres

La justice de la foule

Remette Benny Muldoon aux Anarchs

La justice du Prince

Remettre Benny Muldoon à la Camarilla

Une victime consentante

Convaincre Verona de servir de prochain repas à Lou Graham

Un avertissement pressant

Convaincre Verona de ne pas s’approcher de Lou Graham

L’Étreinte

En tant que Phyre, étreindre un infant

A la bonne heure

En une seule partie, terminer toutes les conversations du Toucher spirituel

La Lame miséricordieuse

Découvrir le secret d’Onda

Une ville d’affinités

Terminer le jeu avec quelqu’un d’agréable

La défaite d’une diva

Terminer l’œuvre d’Ysabella avec vos compétences bloquées, en difficulté normale ou difficile

Incendie des livres

Échapper aux hallucinations de Willem et le confronter

Gâcher le fruit

Affronter et vaincre le Jardinier

Démasquer une anarchiste

Aboutir à un face-à-face avec Damsel

Mérite artistique

Convaincre Ysabella de vous rendre vos pouvoirs

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

Détruire le Prince Campbell en utilisant Phyre contre lui

Clés de la ville

Obtenir la permission d’être à Seattle

Rêve lucide

Avoir parcouru les rues de Seattle en tant que Fabien

Mordu d’histoire

Déclencher chaque pièce d’exposition audio de la visite de sous-sols de Seattle

Les faire parler

Épuiser toutes les conversations de la fête du Nouvel An de 1925

Inspecteur visionnaire

Utiliser avec succès chaque compétence de Malkavien

Une bonne boisson fraîche

Se nourrir sur tous les humains avec la résonance sanguine Flegmatique

L’ombre prévaut

Terminer le jeu en tant qu’Ancien Lasombra

La rose mord profondément

Terminer le jeu en tant qu’Ancien Toréador

Aimez-moi !

Utiliser Baiser de transe sur 5 vampires sang-clair

Les avantages du poste

Avoir mes 6 bonus de clan actifs en même temps

Tu me vois, tu me vois plus

Utiliser Pas de l’ombre pour passer derrière quelqu’un que vous contrôlez avec Appel

Lèvres sexy

Utiliser Baiser de transe sur une personne sous l’influence de Chaudron de sang

Embusquez-les, abattez-les

Utiliser Charge pour abattre au moins deux ennemis immobilisés par Bras d’Ahriman

Péché non originel

En tenue de prêtre, persuader 5 citoyens avec la résonance Fébrile de vous laisser boire leur sang

Cours, petit lapin !

Utiliser Projection pour exterminer une personne avec la résonance sanguine Mélancolique

Un moment de patience

Boire du sang directement à la veine de Patience

Gantelet déposé

Boire du sang directement à la veine d’Onda

Finir dans l’Abîme

Attirer au moins trois ennemis dans l’Abîme et les achever

