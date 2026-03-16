Reroll The Seven Deadly Sins Origin : Comment faire, à quel moment et comment y arriver rapidement ?

Est-il possible de reroll dans 7DS Origin ?

Oui, techniquement, il est possible de le faire. Dans The Seven Deadly Sins, et comme dans de nombreux gacha, vous pouvez un peu « forcer le destin » pour espérer avoir un bon personnage au lancement lors des premiers tirages. Cependant, le reroll n’est pas aussi simple ici, pour une bonne raison, et l’on vous explique pourquoi.

Est-ce vraiment utile de reroll ?

Eh bien justement : le reroll n’est pas foncièrement recommandé dans le jeu parce qu’il nécessite la création d’un nouveau compte à chaque fois. Cela vous forcera donc à utiliser de nombreuses adresses mail, notamment si vous jouez sur PC. Il n’y a pas de compte invité et il faut systématiquement se connecter à un compte Netmarble. Notez aussi que l’on a droit rapidement à plusieurs invocations mais aussi assez souvent en progressant, ce qui rend plus intéressant d’obtenir les personnages naturellement en jouant. Maintenant, bien sûr, libre à vous de recommencer mais on persiste, il n’est pas rentable de le faire dans le jeu, sachant qu’on a le système 50/50 garantie et un taux d’obtention de SSR très bas.

Combien de temps pour reroll ?

A vrai dire, les premiers tirages arrivent plutôt vite. Le tutoriel n’est pas bien long :

D’abord un passage dans une grotte/ruines où l’on doit affronter un golem, et apprendre les bases du combat

Puis dehors, en faisant quelques actions commandités par Hawk (ramasser du bois, faire un établi…)

Une fois ces étapes, on a donc les fameux tirages. Bonne nouvelle : il est possible de passer les cinématiques, ce qui fait gagner pas mal de temps. Comptez environ 20 à 25 minutes en allant vite pour recommencer et avoir vos premières invocations.

Comment recommencer une partie pour reroll dans Seven Deadly Sins Origin ?

Suivez ces étapes :

Créez un compte Lancez le jeu et jouez jusqu’à débloquer le système gacha Faites des tirages en espérant tomber sur le personnage SSR souhaité Si vous n’êtes pas satisfaits, recommencez

Quels personnages viser pour un reroll ?

En attendant notre tier list qui arrivera un peu après le lancement, on peut déjà vous dire que tomber sur Meliodas ou King est un très bon début. Vous pouvez aussi être content de tomber sur Elaine ou Diane, qui nous semblent de bons personnages pour débuter. Ce guide reroll (et des meilleurs personnages) sera cependant affiné au fil des jours pour le rendre plus pertinent. En attendant, vous retrouverez d’autres astuces sur notre soluce complète.