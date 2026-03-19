Comment jouer en coopération dans The Seven Deadly Sins Origin ?

Comment débloquer la coop dans 7DS Origin ?

Pour certains, la réponse était assez logique : il fallait jouer un peu. Et c’est effectivement le cas. The Seven Deadly Sins Origin veut prendre le temps de poser les bases et va vous apprendre les mécaniques petit à petit. La dimension sociale n’est donc pas disponible dès que vous avez lancé le jeu. Elle n’est d’ailleurs même pas possible après avoir passé le tutoriel, il faut avancer un peu.

Pour débloquer la coopération dans 7DS Origin, et globalement, toute la partie multijoueur, vous devez jouer pendant environ 2 petites heures et terminer la quête « Jours calmes » (Calm Days en anglais). Pour vous situer dans votre avancée, c’est l’épisode 64 de l’acte 1. Il s’agit de la quête qui vous demande de reconstituer la statue sur la place de la ville de Liones, peu après avoir amélioré Livre Stellaire dans le premier donjon sous l’eau.

Une fois que vous avez terminé cette quête, plusieurs fonctionnalités grisées du menu sont débloquées à savoir :

Défier le boss

Donjons

Groupe

Trouver un groupe

Amis

Confrérie

En somme, toutes les fonctionnalités multijoueur et sociales.

Le mode Défier le boss vous propose d’affronter de puissants boss de donjons pour obtenir des récompenses, jouables seul ou en groupe. Les donjons sont de petites instances pour récolter notamment de l’or et de ressource. Certains donjons restent verrouillés selon votre progression. Les fonctionnalités sociales vous permettent d’ajouter quelqu’un en ami ou de faire un groupe, jusqu’à 5 personnes en même temps. Enfin la Confrérie symbolise le système de guildes, ce qui donne accès à quelques avantages sympathiques ainsi que des missions coopératives.

Pour d’autres astuces, vous pouvez consulter notre guide complet de The Seven Deadly Sins Origin, où l’on vous partage notamment les codes actifs pour recevoir des cadeaux.