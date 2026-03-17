Carte interactive The Seven Deadly Sins Origin : Où trouver les coffres, fragments stellaires et autres points d’intérêts

Où trouver la carte interactive 7DS Origin ?

Contrairement à Arknights Endfield par exemple, qui proposait une solution officielle et approuvée par le développeur, The Seven Deadly Sins Origin n’a pas encore de véritable map interactive. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, simplement qu’elle n’a pas été validée ou encouragée par le studio. Il faut donc se tourner vers des alternatives mises en ligne par des fans ou d’autres sites communautaires.

C’est le cas de la carte interactive de Genshin.gg : ici, vous retrouverez une map avec les coffres, fragments stellaires, points de distorsion et points de vue, avec déjà, la ville de Liones et sa première zone quasiment entièrement recouverte. Bien sûr, le suivi est possible, en cochant un objet pour mémoriser que vous l’avez trouvé. Un site qui avait déjà proposé des cartes interactives solides pour les jeux HoyoVerse, notamment Genshin Impact et Zenless Zone Zero.

Vous avez également celle de 7dsorigin, un récent site ouvert autour du jeu qui a donc davantage à faire ses preuves mais qui recense déjà de nombreux points d’intérêt, mais également quelques boss et autres élites du monde ouvert.

A quoi servent les cartes interactives ?

Si vous découvrez les maps interactives, sachez qu’elles seront vos meilleurs alliés pour viser une complétion à 100%. Elles permettent de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin, notamment les coffres, mais également tous les fragments stellaires et autres points de distorsion. Le must-have est de pouvoir suivre sa progression en cochant les ressources trouvées.

Evidemment, elles sont aussi vouées à évoluer, notamment grâce à la communauté mais aussi en fonction des avancées pensées par les webmasters des sites. Nous n’hésiterons pas d’ailleurs à mettre à jour cet article si certaines cartes interactives se détachent des autres. En attendant, vous pouvez consulter plus d’astuces sur notre guide complet. On vous donne tous les coupons pour obtenir des cadeaux.