14 conseils pour bien débuter sur The Seven Deadly Sins Origin

Il va s’en dire que ce guide s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses qui viennent de lancer 7DS Origin, ou qui ont à peine passé le tutoriel en ayant quelques heures de jeu. On imagine que si vous êtes suffisamment avancés, plusieurs mécaniques sont déjà assimilées. Et même si la structure est très proche d’autres free-to-play du genre, le soft dispose de quelques subtilités qu’il est bon de rappeler. Vous trouverez ici une liste de conseils de base pour vous aider à bien démarrer dans The Seven Deadly Sins Origin.

Suivez l’histoire principale

La première astuce peut vous paraître bête et pourtant, c’est sans doute la meilleure chose à faire au début. Le titre propose déjà de nombreuses missions et une campagne de plusieurs (longues) heures. Vous focaliser sur la quête principale vous permettra de débloquer de nombreuses nouvelles régions, surtout que les objectifs passent (très) régulièrement à côté des points de distorsion pour servir de voyage rapide. C’est aussi l’occasion d’amasser moult pièces d’or et autres monnaies du jeu, sans oublier le livre stellaire qui grimpera bien vite.

Regardez autour de vous et débloquez les voyages rapides

En avançant dans cette histoire, n’hésitez donc pas à débloquer les points de distorsion. Comme évoqué plus haut, nombreux sont ceux disposés juste à côté d’un objectif de l’histoire, donc pensez à les activer. Justement, regardez autour de vous. Sans forcément faire d’énormes détours, un petit regard à droite et à gauche entre deux objectifs de l’histoire principale vous permettra de dénicher un coffre et donc, des récompenses. Vous pouvez aussi consulter la map interactive pour tous les trouver.

Ramassez tout sur votre passage

Certes, il y a bien une limite à votre inventaire, mais la taille de celui-ci semble si immense au lancement que vous pouvez vous permettre de tout prendre sur votre passage. N’hésitez donc pas à ramasser tout ce que vous voyez, que ce soit des insectes, des champignons, des plumes, le loot laissé par les ennemis, et bien d’autres éléments. Cela pourrait vous aider pour des quêtes secondaires quelconques qui demandent ce genre de ressources, mais aussi pour créer des choses avec votre établi.

Déclenchez toutes les quêtes secondaires

En parlant des quêtes secondaires, pensez à toutes les prendre quand vous en voyez autour de vous. Nombreux sont les PNJ qui vous demanderont un petit service, symbolisés par un point d’interrogation bleu au-dessus d’eux. On ne va pas se mentir, les missions annexes n’ont souvent rien de palpitant (certaines sont plus approfondies), et vous demanderont souvent d’aller quelque part ou de ramasser un objet. Vous n’êtes pas obligés de les effectuer tout de suite, mais sachez qu’une partie de celles-ci se résolvent parfois simplement en avançant quand vous êtes focus sur la quête principale. L’occasion de récolter quelques récompenses facilement et sans détour.

N’oubliez pas les récompenses

Il faut croire que ce guide veut profiter d’un mot clé du paragraphe d’avant : en évoquant les récompenses, cela nous amène à souligner qu’il ne faut pas oublier d’aller dénicher ce que vous donne régulièrement le jeu. On pense aux récompenses quotidiennes avec les bonus de connexion (dans « événements ») mais il y a également un petit sac à récolter dans la boutique, onglet « Croissance » des lots, qui peut se cumuler (cela donne de l’énergie supplémentaire pour récolter le loot des boss). Le jeu n’hésite pas à vous blinder de notifications pour récolter les récompenses, mais pensez-y.

Faites les missions quotidiennes

Ce qu’on oublie assez facilement quand on lance un nouveau gacha (ou quand on découvre le genre), ce sont les quêtes journalières. Pour vous inciter à revenir tous les jours, les jeux comme The Seven Deadly Sins vous proposent de petites tâches à accomplir. Dans l’onglet correspond du menu « Mission », vous devrez ainsi faire 4 petites tâches quotidiennement. C’est souvent rapide, surtout que bonne nouvelle, on ne vous limite pas à quatre obligations (il y a plusieurs propositions et il suffit d’en faire 4). Pensez à le faire dès le premier jour de jeu, juste après avoir débloqué l’onglet peu de temps après le tutoriel ; cela donne accès à des ressources sympathiques et de quoi faire vos tirages.

Appréhendez le système d’armes et d’équipement

7DS Origin aurait dû intégrer un système de gacha pour les armes, et cela a finalement été partiellement abandonné (même si le système de rareté reste, on en trouve dans la nature). Composante RPG oblige, on retrouve un système d’armes, d’armure, mais aussi de maîtrise et de potentiel :

Armes : Chaque personnage peut porter trois types d’armes différentes, ce qui va modifier leurs compétences de combat, leurs éléments d’attaque et parfois, leur rôle. Et attention, chaque type d’arme ne se vaut pas systématiquement pour un même personnage. Hendrickson, avec une longue épée, est un très bon support (un excellent soigneur free-to-play), alors que les builds Lance et Doubles Epées le font passer en rôle de piètre DPS. C’est d’ailleurs pour cela que si l’on devrait classer chaque personnage, il faudrait également le faire selon son arme sélectionnée. Puis, pour un type d’arme, vous pourrez ensuite sélectionner une arme en particulier, dont les stats et effets peuvent changer (et que l’on peut améliorer)

: Chaque personnage peut porter trois types d’armes différentes, ce qui va modifier leurs compétences de combat, leurs éléments d’attaque et parfois, leur rôle. Et attention, chaque type d’arme ne se vaut pas systématiquement pour un même personnage. Hendrickson, avec une longue épée, est un très bon support (un excellent soigneur free-to-play), alors que les builds Lance et Doubles Epées le font passer en rôle de piètre DPS. C’est d’ailleurs pour cela que si l’on devrait classer chaque personnage, il faudrait également le faire selon son arme sélectionnée. Puis, pour un type d’arme, vous pourrez ensuite sélectionner une arme en particulier, dont les stats et effets peuvent changer (et que l’on peut améliorer) Armure : Chaque personnage peut se vêtir de différences pièces (bottes, torse etc…) octroyant de la défense ou des PV. Il peut aussi vêtir une tenue complète (ce qui vient enlever certains slots comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran), ce qui donne souvent des bonus plus intéressants. Notez que pour les premières heures, on vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête avec le système d’armure, et d’utiliser la fonctionnalité « Equipement recommandé », ce qui laissera le jeu choisir pour vous. Pensez juste à bien équiper quelque chose pour chaque personnage de votre équipe

: Chaque personnage peut se vêtir de différences pièces (bottes, torse etc…) octroyant de la défense ou des PV. Il peut aussi vêtir une tenue complète (ce qui vient enlever certains slots comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran), ce qui donne souvent des bonus plus intéressants. Notez que pour les premières heures, on vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête avec le système d’armure, et d’utiliser la fonctionnalité « Equipement recommandé », ce qui laissera le jeu choisir pour vous. Pensez juste à bien équiper quelque chose pour chaque personnage de votre équipe Maîtrise : Voyez cela comme le système d’amélioration de personnage, où vous allez pouvoir passer différents paliers en utilisant des matériaux. Chaque point de maîtrise va légèrement augmenter vos stats, puis vous passerez à de la spécialisation pour vos armes (et un palier vous donne un point de potentiel)

: Voyez cela comme le système d’amélioration de personnage, où vous allez pouvoir passer différents paliers en utilisant des matériaux. Chaque point de maîtrise va légèrement augmenter vos stats, puis vous passerez à de la spécialisation pour vos armes (et un palier vous donne un point de potentiel) Potentiel : Chaque personnage peut aller jusqu’au potentiel 10. Pour avoir des points, il vous suffit soit de terminer une maîtrise d’arme, soit d’obtenir un doublon de votre personnage dans les tirages.

Ne dépensez pas tous vos matériaux de maîtrise

L’une des erreurs les plus régulières, notamment pour les nouveaux venus en gacha, c’est de dépenser systématiquement les matériaux récoltés pour augmenter tous ses personnages : surtout pas ! 7DS Origin ne propose pas de système de niveaux traditionnel et les statistiques vont, entre autres, augmenter via le niveau de maitrise, que l’on augmente avec des ressources et de l’or.

Les matériaux d’expérience de maîtrise deviennent de plus en plus rares, contrairement aux personnages qui vont devenir de plus en plus gourmands au fil des niveaux engrangés. Vous devez absolument faire preuve de retenue au début du jeu, et ne vous focalisez que sur les personnages qui comptent pour vous (ceux que vous aimez jouer et/ou qui sont vraiment bons). Ne gaspillez surtout pas cette ressource pour les personnages secondaires que vous ne comptez jamais jouer. Par contre, n’hésitez pas à passer rapidement au moins le premier niveau de maîtrise pour les personnages de votre équipe.

Placez des armes, même pour les builds non utilisés

On évoquait plus haut le fait que les builds ne se valent pas, et qu’un personnage avec une double lame n’est pas forcément meilleur qu’un autre build hache. Et effectivement, chaque personnage change de capacités en fonction de l’arme équipée. Une fois le deuxième palier de maîtrise débloqué, vous pourrez switcher d’arme/build et essayer ce qui semble convenir le mieux pour chaque héros. Cependant, même si vous êtes focalisés sur un build en particulier et que vous n’utilisez pas les autres armes, pensez absolument à mettre une arme dans le slot concerné. Parce que même si l’arme n’est pas équipée, celle-ci vous octroiera bien les bonus de celle-ci, à hauteur de 30%. Autrement dit, cela vous permet de glaner un peu d’attaque supplémentaire.

Prenez un soigneur (et des soutiens)

Au début, tout va bien, on spam la touche d’attaque, on alterne entre ses personnages et tous les ennemis sont à terre. Sauf qu’après deux à trois heures de jeu, on remarque que notre barre de vie se fait grignoter petit à petit. Et dans 7DS Origin, celle-ci ne remonte pas naturellement. Vous avez donc plusieurs options pour reprendre de la vie : les statues de guérison (symbolisés par un cœur vert sur la carte), les potions de santé ou utiliser des capacités.

Comme utiliser des objets en combat est compliqué, vous remarquerez qu’un healer dans le groupe n’est pas de trop (notamment en jouant free-to-play). Placez donc assez rapidement un personnage de soutien dans la team. Comme l’atteste notre tier list, Hendrickson est un très bon choix, surtout qu’il reste assez facile à avoir (personnage S-Tier) mais vous pouvez aussi vous tourner vers d’autres soigneurs (et même globalement, prendre d’autres supports, pour améliorer vos dégâts ou réduire les attaques subies).

Composez une équipe avec une bonne synergie

On s’avance sans doute un peu puisque cela n’est pas réalisable dans les toutes premières sessions mais après quelques heures de jeu (et donc plusieurs tirages effectués, même en free-to-play), vous devriez être en mesure d’avoir (un peu) de choix pour vos personnages. Pensez donc à faire une équipe efficace : focalisez vous sur un main DPS, un soutien DPS et pensez à prendre un soigneur et/ou des supports. Ces derniers viendront booster vos dégâts.

7DS Origin intègre également une mécanique de compétences de duo : si vous en avez la possibilité, vous pouvez faire graviter votre équipe autour de ça pour faire des dégâts dévastateurs (par exemple, Tioré et Tristan en ont une). Mieux encore, essayez de tourner autour d’un élément central puisque le titre intègre un système de surpuissance : lorsque vous combattrez avec des héros qui partagent le même élément, la Barre de Surpuissance se remplit, jusqu’à pouvoir déclencher une phase avec des bonus.

Alternez régulièrement entre les personnages

Si l’on vous conseille évidemment d’avoir un main DPS, il faut également régulièrement switcher de personnage pendant les affrontements. Il existe des compétences de relève, qui sont activables très régulièrement et qui permettent de faire une attaque rien qu’en changeant de personnage. À vous donc de prévoir un cycle : jouez principalement avec votre DPS principal tout en switchant régulièrement pour activer cette compétence de relève, les compétences de soutien, et en utilisant si besoin la compétence ou l’ulti’ de soin pour garder vos points de vie à une jauge raisonnable. Rappelons que le jeu fonctionne sur une barre de vie globale à tous les personnages ; elle est commune à l’équipe.

Utilisez les facilités proposées pour avancer plus vite

The Seven Deadly Sins Origin ne semble pas trop se préoccuper de vous laisser prendre votre temps. Il vous propose de nombreux points de téléportation donc n’hésitez pas à en abuser. Il existe aussi une fonctionnalité de déplacement rapide, lorsque vous aurez débloqué Hawk, votre première monture. En appuyant sur une touche, cela vous propose d’avancer automatiquement jusqu’au prochain objectif. Notez aussi la présence d’une option pour passer facilement les cinématiques. Après, c’est assez dommage de les passer, sachant que certaines cinématiques sont vraiment chouettes, mais cela reste une option intéressante pour abréger les dialogues trop plats des missions secondaires. Enfin, pensez aussi à la possibilité d’utiliser des marqueurs sur la carte, pour placer un rappel sur une ressource rare (on peut même donner un nom).

Faites un tour dans les didacticiels et les entraînements

Et si jamais ce guide de débutant ne vous suffit pas et que le tutoriel du jeu n’a pas suffisamment fait le tour de vos interrogations, 7DS Origin propose pas mal d’aides en jeu. Déjà, vous avez le Journal du didacticiel, un gros fourre-tout qui retrace absolument toutes les petites découvertes, en vous expliquant les touches, les activités, les énigmes du monde ouvert etc… Et ensuite, vous avez le menu Essai de combat, qui vous propose différents niveaux d’entraînement pour comprendre certaines mécaniques, comme la compétence de relève, les attaques combinées et bien d’autres. Surprise, finir un entrainement vous donnera quelques fragments stellaires en récompense !

En bref, ce que vous devez faire :