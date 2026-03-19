Quels sont les personnages jouables dans 7DS Origin ?

Au lancement, ce sont pas moins de 18 personnes qui sont disponibles et qui peuvent donc être invoqués et collectionnés. Chaque héros dispose de capacités diverses et d’un élément qui lui est propre. Comme beaucoup de jeux du style, il est souvent intéressant de trouver des synergies dans son équipe (composée de quatre personnages) pour varier les combats, les approches mais aussi les énigmes du monde ouvert.

On vous dresse la liste des personnages disponibles au lancement de The Seven Deadly Sins. Attention, ceci n’est pas un classement des meilleurs, on vous dressera une tier list prochainement. Cette liste est donc susceptible d’évoluer puisque l’on s’attend à avoir plusieurs nouveaux héros à chaque mise à jour. Si c’est possible, nous réactualiserons cette liste au fur et à mesure.

Tristan (obtenu automatiquement) : Doublées épée – Espadon – Longue épée

(obtenu automatiquement) : Doublées épée – Espadon – Longue épée Tioré (obtenu automatiquement) : Grimoire – Baguette – Bâton

(obtenu automatiquement) : Grimoire – Baguette – Bâton Meliodas (SSR) : Epée longue – Hache – Doubles épées

(SSR) : Epée longue – Hache – Doubles épées King (SSR) : Bâton – Grimoire – Baguette

(SSR) : Bâton – Grimoire – Baguette Diane (SSR) : Hache – Gantelets Nunchaku

(SSR) : Hache – Gantelets Nunchaku Drake (SSR) : Espadon – Bâton – Longue épée

(SSR) : Espadon – Bâton – Longue épée Elaine (SSR) : Baguette – Bâton – Grimoire

(SSR) : Baguette – Bâton – Grimoire Guila (SSR) : Lance – Bouclier & épée – Rapière

(SSR) : Lance – Bouclier & épée – Rapière Jericho (SSR) : Doubles épées – Lance – Rapière

(SSR) : Doubles épées – Lance – Rapière Mannie (SSR) : Bâton – Doubles épées – Longue épée

(SSR) : Bâton – Doubles épées – Longue épée Hauser (SR) : Lance – Gantelets – Nunchaku

(SR) : Lance – Gantelets – Nunchaku Gilthunder (SR) : Espadon – Bouclier & Epée – Lance

(SR) : Espadon – Bouclier & Epée – Lance Slader (SR) : Espadon – Hache – Nunchaku

(SR) : Espadon – Hache – Nunchaku Hendrickson (SR) : Longue épée – Doubles épées – Lance

(SR) : Longue épée – Doubles épées – Lance Bug (SR) : Hache – Doubles épées – Grimoire

(SR) : Hache – Doubles épées – Grimoire Dreydrin (SR) : Bouclier & Epée – Hache – Rapière

(SR) : Bouclier & Epée – Hache – Rapière Dreyfus (SR) : Rapière – Longue épée – Lance

(SR) : Rapière – Longue épée – Lance Griamor (SR) : Bouclier & Epée – Nunchaku – Gantelets

(SR) : Bouclier & Epée – Nunchaku – Gantelets Daisy (à venir) : Bouclier & Epée – Grimoire – Baguette

(à venir) : Bouclier & Epée – Grimoire – Baguette Clotho (à venir) : Rapière – Bâton – Grimoire

Bien sûr, d’autres personnages arriveront par la suite. En attendant, vous retrouverez d’autres astuces sur notre soluce complète.