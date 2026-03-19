Liste complète des personnages jouables – The Seven Deadly Sins Origin

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Bien que pensé comme un action RPG en monde ouvert, The Seven Deadly Sins Origin n’en reste pas moins un gacha, avec son système de bannières et de tirages et le lot de personnages que cela implique. Bien que le roster va se développer au fil du temps et des mises à jour, on fait le point sur tous les persos jouables au lancement de ce 7DS Origin.

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Jaquette de The Seven Deadly Sins: Origin
The Seven Deadly Sins: Origin
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Date de sortie : 16/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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