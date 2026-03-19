Liste complète des personnages jouables – The Seven Deadly Sins Origin
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
Bien que pensé comme un action RPG en monde ouvert, The Seven Deadly Sins Origin n’en reste pas moins un gacha, avec son système de bannières et de tirages et le lot de personnages que cela implique. Bien que le roster va se développer au fil du temps et des mises à jour, on fait le point sur tous les persos jouables au lancement de ce 7DS Origin.
Quels sont les personnages jouables dans 7DS Origin ?
Au lancement, ce sont pas moins de 18 personnes qui sont disponibles et qui peuvent donc être invoqués et collectionnés. Chaque héros dispose de capacités diverses et d’un élément qui lui est propre. Comme beaucoup de jeux du style, il est souvent intéressant de trouver des synergies dans son équipe (composée de quatre personnages) pour varier les combats, les approches mais aussi les énigmes du monde ouvert.
On vous dresse la liste des personnages disponibles au lancement de The Seven Deadly Sins. Attention, ceci n’est pas un classement des meilleurs, on vous dressera une tier list prochainement. Cette liste est donc susceptible d’évoluer puisque l’on s’attend à avoir plusieurs nouveaux héros à chaque mise à jour. Si c’est possible, nous réactualiserons cette liste au fur et à mesure.
- Tristan (obtenu automatiquement) : Doublées épée – Espadon – Longue épée
- Tioré (obtenu automatiquement) : Grimoire – Baguette – Bâton
- Meliodas (SSR) : Epée longue – Hache – Doubles épées
- King (SSR) : Bâton – Grimoire – Baguette
- Diane (SSR) : Hache – Gantelets Nunchaku
- Drake (SSR) : Espadon – Bâton – Longue épée
- Elaine (SSR) : Baguette – Bâton – Grimoire
- Guila (SSR) : Lance – Bouclier & épée – Rapière
- Jericho (SSR) : Doubles épées – Lance – Rapière
- Mannie (SSR) : Bâton – Doubles épées – Longue épée
- Hauser (SR) : Lance – Gantelets – Nunchaku
- Gilthunder (SR) : Espadon – Bouclier & Epée – Lance
- Slader (SR) : Espadon – Hache – Nunchaku
- Hendrickson (SR) : Longue épée – Doubles épées – Lance
- Bug (SR) : Hache – Doubles épées – Grimoire
- Dreydrin (SR) : Bouclier & Epée – Hache – Rapière
- Dreyfus (SR) : Rapière – Longue épée – Lance
- Griamor (SR) : Bouclier & Epée – Nunchaku – Gantelets
- Daisy (à venir) : Bouclier & Epée – Grimoire – Baguette
- Clotho (à venir) : Rapière – Bâton – Grimoire
Bien sûr, d’autres personnages arriveront par la suite. En attendant, vous retrouverez d’autres astuces sur notre soluce complète.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 16/03/2026