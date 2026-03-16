Codes The Seven Deadly Sins Origin : La liste de tous les coupons d’échange actifs (et comment les utiliser)

Comment utiliser un code cadeau dans The Seven Deadly Sins Origin ?

Les codes cadeaux – aussi appelés coupons – peuvent être utilisés quand vous le souhaitez dans le jeu, et ce, même dès vos premières heures. Il suffit d’avoir accès aux paramètres pour les redeem codes. Mais l’on vous conseille de passer le tutoriel pour les ajouter, notamment pour en profiter (les tirages n’étant pas tout de suite accessibles).

Utiliser un coupon en jeu (PC et Android)

Le moyen le plus rapide d’utiliser les codes est de le faire directement en jeu. Pour cela, procédez comme cela :

Ouvrez le menu en jeu

Cliquez sur les paramètres (la roue dentée sur la gauche)

Allez dans le dernier onglet lié au compte

Sélectionnez la ligne « Echanger un coupon »

Vous n’aurez qu’à rentrer le coupon ici

Cette première solution fonctionne sur PC et Android.

Sur le site officiel (sur PS5 et iOS)

Un autre moyen est de passer par le site officiel de coupons de 7DSO . Il vous suffit de saisir vos informations de compte (ID) ainsi que le code de coupon pour recevoir vos récompenses dans votre boîte aux lettres en jeu. Vous pourrez directement récupérer les bonus via votre boîte aux lettres.

Où trouver l’identifiant de compte (ID)

Pour trouver les informations sur le compte, c’est assez simple. En jeu, ouvrez le menu pour que votre mini-profil s’ouvre, où l’on vous propose les différents sous-menus. En-dessous de votre pseudo, avatar et niveau de monde, vous retrouverez « ID d’utilisateur » suivi d’un enchaînement de chiffre. C’est votre identifiant. Il raccourci vous permet de facilement le copier.

Liste des coupons actifs 7DS Origin

Voici la liste des codes actifs pour recevoir des cadeaux en jeu (en mars 2026) :

WELCOMEORIGIN : Ticket de Tirage ordinaire de héros x5 + EXP de maîtrise suprême x10 + Pierre de renforcement suprême x10 +Pierre de raffinement suprême x10 + Or x50.000

: Ticket de Tirage ordinaire de héros x5 + EXP de maîtrise suprême x10 + Pierre de renforcement suprême x10 +Pierre de raffinement suprême x10 + Or x50.000 ORIGINX : Ticket de tirage ordinaire de héros x1 + Or x50.000

: Ticket de tirage ordinaire de héros x1 + Or x50.000 ORIGINSTEAM : Ticket de tirage ordinaire de héros x1 + EXP de maîtrise supérieur x10

: Ticket de tirage ordinaire de héros x1 + EXP de maîtrise supérieur x10 ORIGINDISCORD : Ticket de tirage ordinaire de héros x1 + Petit lot de clés cubiques x3

Une fois le coupon rentré, vous obtiendrez automatiquement la récompense. Il faudra passer par votre messagerie pour les récupérer dans votre inventaire. Les codes ne peuvent être utilisés qu’une seule fois par compte. Notez aussi que ces coupons se réactualisent souvent et sont temporaires. Il faut souvent surveiller les réseaux sociaux ou les événements pour récupérer des cadeaux gratuits (par exemple, quand une mise à jour est annoncée ou une nouveauté majeure déployée). Les codes de lancement ne sont disponibles que jusqu’au 30 avril 2026 par exemple.

N’hésitez surtout pas à compléter cette liste dans les commentaires. Pour plus d’astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de The Seven Deadly Sins Origin.