Tier list The Seven Deadly Sins Origin

Si vous êtes un habitué des gachas, vous êtes sans doute familier avec le principe d’une tier list. Si ce n’est pas le cas et que The Seven Deadly Sins Origin est le premier free-to-play de ce genre pour vous, sachez qu’une tier list est là pour dresser un classement (souvent objectif) des meilleurs personnages. Une façon de savoir quels sont les héros qu’il faut essayer d’avoir lors des tirages mais aussi lesquels prioriser sur l’amélioration.

Cependant, comme la majorité des jeux, une tier list peut fluctuer d’une situation à une autre mais aussi selon l’équipe. 7DS Origin se joue avec quatre personnages, et il est donc important de trouver un équilibre pour créer des complémentarités entre chaque. Plus important encore, prenez un personnage qui vous plait, que ce soit pour son design ou son gameplay. Même si rien n’est figé dans le temps et que vous pourrez changer et modifier votre équipe à votre guise, il reste important de jouer avec les mécaniques qui vous plaisent. C’est pourquoi, cette tier list est surtout là à titre indicatif.

Enfin, il faut noter que chaque personnage dispose de trois armes qu’il va pouvoir équiper une fois assez avancé et de différents éléments. Un Méliodas avec une hache par exemple, nous semble meilleur que Méliodas avec une épée longue. Testez donc plusieurs compositions pour voir laquelle vous semble la plus pertinente.

Les meilleurs personnages de 7DS Origin

Voici notre tier list des personnages de Seven Deadly Sins Origin au lancement. Notez que ce classement peut encore évoluer en fonction des prochaines mises à jour.

SS Tier

Meliodas

Elaine

King

S Tier

Diane

Drake

Guila

Jericho

Tristan

A Tier

Hendrickson

Hauser

Tioré

B Tier

Mannie

Bug

C Tier

Slader

Gilthunder

Dreydrin

D tier

Dreyfus

Griamor

Rappelons qu’il s’agit d’une tier list personnelle.

Explication de la tier list

Maintenant que vous avez la liste, on vous explique un peu plus pourquoi notre choix.

Meliodas (SS Tier) : Il est vrai que l’on a hésité avec Elaine pour cette première position mais les deux ont chacun leurs arguments. Méliodas a surtout deux spécialisations qui se démarquent, avec la Hache, avec une attaque spéciale intéressante et un ultime terriblement efficace mais aussi un build Doubles Epées qui permet de jouer sur le pouvoir démoniaque et restaurer des PV

(SS Tier) : Il est vrai que l’on a hésité avec Elaine pour cette première position mais les deux ont chacun leurs arguments. Méliodas a surtout deux spécialisations qui se démarquent, avec la Hache, avec une attaque spéciale intéressante et un ultime terriblement efficace mais aussi un build Doubles Epées qui permet de jouer sur le pouvoir démoniaque et restaurer des PV Elaine (SS Tier) : Excellent personnage de support au bâton, en augmentant l’efficacité des attaques explosives du groupe mais aussi en les protégeant. Et si en build baguette, elle assure également en DPS, elle reste assurément l’un des meilleurs soutiens…

(SS Tier) : Excellent personnage de support au bâton, en augmentant l’efficacité des attaques explosives du groupe mais aussi en les protégeant. Et si en build baguette, elle assure également en DPS, elle reste assurément l’un des meilleurs soutiens… King (SS Tier) : … avec King (Grimoire), qui peut lui aussi réduire les dégâts subis mais également augmenter les soins prodigués. Ses attaques permettent également d’augmenter les dégâts de Terre, ce qui peut être pas mal notamment avec Diane. En build bâton, King est aussi redoutable, ce qui le place haut dans ce classement

(SS Tier) : … avec King (Grimoire), qui peut lui aussi réduire les dégâts subis mais également augmenter les soins prodigués. Ses attaques permettent également d’augmenter les dégâts de Terre, ce qui peut être pas mal notamment avec Diane. En build bâton, King est aussi redoutable, ce qui le place haut dans ce classement Diane (S Tier) : C’est sans doute à cause de la Diane Nunchaku qu’elle est plus basse dans ce classement, mais elle aurait clairement eu sa place en SS tier lorsqu’elle porte sa hache avec de gros DPS et la possibilité d’étourdir ses ennemis.

(S Tier) : C’est sans doute à cause de la Diane Nunchaku qu’elle est plus basse dans ce classement, mais elle aurait clairement eu sa place en SS tier lorsqu’elle porte sa hache avec de gros DPS et la possibilité d’étourdir ses ennemis. Drake (S Tier) : C’est son manque de synergie au lancement qui nous a fait placer Drake en deuxième catégorie, mais son ulti surpuissant et ses autres compétences font pourtant de Drake un excellent DPS

(S Tier) : C’est son manque de synergie au lancement qui nous a fait placer Drake en deuxième catégorie, mais son ulti surpuissant et ses autres compétences font pourtant de Drake un excellent DPS Guila (S Tier) : Soyons honnêtes, un peu du mal à départager les trois autres sur cette ligne. Sa forme démoniaque reste très puissante et lui permet d’asséner de sacrés coups aux adversaires. Mais elle peut aussi être un excellent support en bouclier/épée pour provoquer les ennemis et créer des barrières.

(S Tier) : Soyons honnêtes, un peu du mal à départager les trois autres sur cette ligne. Sa forme démoniaque reste très puissante et lui permet d’asséner de sacrés coups aux adversaires. Mais elle peut aussi être un excellent support en bouclier/épée pour provoquer les ennemis et créer des barrières. Jericho (S Tier) : Meilleur personnage glace, mais pour l’instant, élément un peu en retrait, bien qu’elle peut aussi bien geler les ennemis en doubles lames et être un très bon support avec une lance.

(S Tier) : Meilleur personnage glace, mais pour l’instant, élément un peu en retrait, bien qu’elle peut aussi bien geler les ennemis en doubles lames et être un très bon support avec une lance. Tristan (S Tier) : Un personnage « gratuit » octroyé au début comme Tristan, c’est du pain béni. Il y assurément de meilleurs DPS, mais il est ultra polyvalent, notamment avec ses doubles lames où il peut faire des AOE de Feu, réduire la défense aux flammes aux adversaires et augmenter l’efficacité du groupe. Le build espadon étant pas top, cela le fait baisser dans ce classement, mais il aurait pu titiller les autres SS Tier.

(S Tier) : Un personnage « gratuit » octroyé au début comme Tristan, c’est du pain béni. Il y assurément de meilleurs DPS, mais il est ultra polyvalent, notamment avec ses doubles lames où il peut faire des AOE de Feu, réduire la défense aux flammes aux adversaires et augmenter l’efficacité du groupe. Le build espadon étant pas top, cela le fait baisser dans ce classement, mais il aurait pu titiller les autres SS Tier. Hendrickson (A Tier) : On l’apprécie surtout en tant que support, avec la longue épée. Il peut aisément augmenter la défense du groupe et restaurer les PV, ce qui en fait un personnage de soutien excellent, sans doute l’un des meilleurs. Dommage que ses builds Lance et Doubles épées soient si dispensables.

(A Tier) : On l’apprécie surtout en tant que support, avec la longue épée. Il peut aisément augmenter la défense du groupe et restaurer les PV, ce qui en fait un personnage de soutien excellent, sans doute l’un des meilleurs. Dommage que ses builds Lance et Doubles épées soient si dispensables. Hauser (A Tier) : Avec ses gantelets, Hauser est pas mal et peut réduire la résistance aux coups critiques, ce qui est globalement un excellent support pour mettre de gros dégâts avec un autre main DPS.

(A Tier) : Avec ses gantelets, Hauser est pas mal et peut réduire la résistance aux coups critiques, ce qui est globalement un excellent support pour mettre de gros dégâts avec un autre main DPS. Tioré (A Tier) : On apprécie son gameplay qui change un peu des autres personnages et sa compétence d’exploration pour aller plus facilement en hauteur. Avec la baguette, c’est aussi un très bon support, avec une attaque spéciale qui augmente la défense et la possibilité de mettre brûlure aux ennemis.

(A Tier) : On apprécie son gameplay qui change un peu des autres personnages et sa compétence d’exploration pour aller plus facilement en hauteur. Avec la baguette, c’est aussi un très bon support, avec une attaque spéciale qui augmente la défense et la possibilité de mettre brûlure aux ennemis. Mannie (B Tier) : En longue épée ou en bâton, Mannie reste un bon choix, en DPS ou soutien donc.

(B Tier) : En longue épée ou en bâton, Mannie reste un bon choix, en DPS ou soutien donc. Bug (B Tier) : On retient surtout le personnage lorsqu’il possède un grimoire, avec la possibilité de provoquer les ennemis, de prolonger la durée de la malédiction et d’augmenter les dégâts de ténèbres. Moins performant avec ses autres armes.

(B Tier) : On retient surtout le personnage lorsqu’il possède un grimoire, avec la possibilité de provoquer les ennemis, de prolonger la durée de la malédiction et d’augmenter les dégâts de ténèbres. Moins performant avec ses autres armes. Slader (C Tier) : Il reste un bon personnage dans une équipe centrée sur l’élément feu, notamment avec un Tristan doublées épées. Pas forcément le plus intéressant à jouer mais il reste assez facile à appréhender

(C Tier) : Il reste un bon personnage dans une équipe centrée sur l’élément feu, notamment avec un Tristan doublées épées. Pas forcément le plus intéressant à jouer mais il reste assez facile à appréhender Gilthunder (C Tier) : Le p’tit Gil aurait pu être un bon choix, notamment en épée et bouclier, mais peine à faire mieux que les autres alternatives. On a bon espoir qu’il évolue au fur des mises à jour

(C Tier) : Le p’tit Gil aurait pu être un bon choix, notamment en épée et bouclier, mais peine à faire mieux que les autres alternatives. On a bon espoir qu’il évolue au fur des mises à jour Dreydrin (C Tier) : Notre choix est peut-être dur mais on a simplement pas encore vraiment adhéré au personnage

(C Tier) : Notre choix est peut-être dur mais on a simplement pas encore vraiment adhéré au personnage Dreyfus (D Tier) : Le build lance a un certain intérêt, notamment pour battre des ennemis protégés par une barrière, et quelques bons gros coups bien placés, mais il demande de l’investissement pour peu de retours.

(D Tier) : Le build lance a un certain intérêt, notamment pour battre des ennemis protégés par une barrière, et quelques bons gros coups bien placés, mais il demande de l’investissement pour peu de retours. Griamor (D Tier) : Déso Griamore, pour l’instant, tout le monde semble faire mieux. Que ce soit en soutien ou en DPS, tout le monde semble toujours faire mieux. Allez, on apprécie ta compétence d’exploration.

Si vous cherchez d’autres guides pour avancer dans le titre, on vous invite à consulter notre soluce de 7DS Origin, qui regroupe plusieurs astuces (et qui se complètera au fil du temps).