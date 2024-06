Summer Game Fest : LEGO Horizon, Harry Potter, Phantom Blade…. Le résumé complet des 40 annonces et quelques

Tenir plus de deux heures devant une foultitude de titres qui s’enchaînent à un rythme assez nerveux, on peut comprendre qu’il n’est pas aisé de tout suivre. Quand bien même ces titres sont très attendus et savent tenir le spectacle. Mais quand il est passé 23h, vous pouvez bien évidemment compter sur notre rédaction pour vous résumer tout ce qu’il s’est passé. Voici, jeu par jeu, les annonces de cette conférence Summer Game Fest 2024.

LEGO Horizon

Plateformes : PC – PS5 – Switch

: PC – PS5 – Switch Date : fin 2024

Même si l’annonce avait fuité depuis un moment, le Summer Game Fest a démarré le show avec un jeu LEGO pour la licence PlayStation : Horizon. Comme d’habitude, on y retrouve la dose d’humour de l’univers des briques transposé dans le monde d’Aloy. LEGO Horizon Adventures a été conçu pour être joué en solo ou en coop à 2 joueurs en local.

No More Room in Hell 2

Plateformes : PC

: PC Date : Halloween 2024

Torn Banner Studio, l’éditeur et développeur derrière la licence Chivalry est venu nous annoncer No More Room in Hell 2, un jeu d’action et d’horreur jouable en coop jusqu’à 8 joueurs. Il sortira durant la période d’Halloween cette année.

Harry Potter : Champions de Quidditch

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One- Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One- Switch Date : 3 septembre 2024

Après avoir uniquement dévoilé un teaser lors de son annonce en avril 2023, Harry Potter : Champions de Quidditch a dévoilé un nouveau trailer pour annoncer ses plateformes et une date de sortie. Il sortira donc le 3 septembre prochain et il sera disponible dès son lancement avec l’abonnement PlayStation Plus.

Cuffbust

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Geoff Keighley a mis en avant plusieurs jeux indépendants, y compris certains développés par une seule personne. Parmi eux, Cuffbust, un jeu multijoueur en vue à la première personne dont le but est de s’échapper d’une prison avant l’arrivée des renforts. Sa sortie est prévue sur PC via Steam en 2025.

Star Wars Outlaws

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 30 août 2024

Avant de révéler plus de détails lors de l’Ubisoft Forward le 10 juin, Star Wars Outlaws a fait une apparition au Summer Game Fest pour nous offrir un aperçu avec quelques séquences de gameplay. On y aperçoit notamment pour la première fois le personnage de Lando Calrissian. Le jeu en monde ouvert d’Ubisoft sera lancé le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series.

Neva

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 2024

Neva est le prochain jeu des créateurs de Gris. Il vient de dévoiler une longue séquence de gameplay empreinte de poésie, avec une direction artistique toujours aussi magnifique. Sa sortie est prévue cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.

Sid Meir’s Civilization VII

Plateformes : PC – PS5- PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5- PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 2025

Bien que 2K ait révélé prématurément l’information via une bannière postée trop tôt, Sid Meier’s Civilization 7 a été annoncé avec un premier trailer, sans toutefois inclure d’images de gameplay. Sid Meier lui-même a pris la parole pour annoncer que de nouvelles informations sur le jeu 4X seraient bientôt disponibles, sans toutefois préciser la date. Peut-être durant la Gamescom.

Black Myth Wukong

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 20 août 2024 (sauf Xbox)

Black Myth Wukong a fait une apparition remarqué avec une cinématique rappelant Shadow of the Colossus. L’objectif était de présenter les différentes éditions disponibles et d’annoncer l’ouverture des précommandes. Trois éditions seront proposées : une édition Deluxe numérique, une édition collector, et une édition Deluxe physique. Par ailleurs, la sortie de la version Xbox est repoussée à une date indéterminée. Une annonce qui pourrait décevoir certains fans est que les éditions physiques incluront un code de téléchargement au lieu d’un disque.

Once Human

Plateformes : PC

: PC Date : 9 juillet 2024

Once Human, un jeu de survie multijoueur en monde ouvert situé dans un futur post-apocalyptique, était déjà connu du public. Il a été présenté au Summer Game Fest où sa date de sortie a été révélée. Le jeu sera disponible le 9 juillet sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Metaphor: Re Phantazio

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One-Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One-Switch Date : 11 octobre 2024

Même si l’on savait que Metaphor: Re Phantazio serait présent au Summer Game Fest, le plaisir de le revoir via un nouveau trailer était bien présent. Après avoir eu droit à quelques mots de deux membres éminents de l’ancienne équipe Persona, Katsura Hashino et Shigenori Soejima, nous avons pu observer du gameplay entrecoupé de quelques séquences animées.

Batman Arkham Shadow

Plateformes : Meta Quest 3

: Meta Quest 3 Date : Automne 2024

A défaut d’avoir une nouvelle aventure majeure sur des consoles plus traditionnelles, notre chevalier noir aura droit à un ambitieux titre en réalité virtuelle avec Batman Arkham Shadow. Déjà teasé il y a quelques semaines, le titre a présenté une nouvelle bande-annonce mettant en scène une jolie cinématique. Il sortira cet automne sur Meta Quest 3. Du gameplay sera dévoilé durant la Gamescom 2024 cet été.

Street Fighter 6

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Alors que nous attendions un trailer pour Fatal Fury, l’apparition de Terry Bogard a créé la surprise : le trailer révélait en fait une collaboration entre Capcom et SNK pour Street Fighter 6. Deux personnages emblématiques de Fatal Fury, Terry et Mai, feront leur entrée dans le jeu de combat de Capcom, accompagnés de M.Bison et Elena pour la saison 2.

Tears of Metal

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Prenez du roguelike, rajoutez-y du hack’n’flash, saupoudrez le tout d’un univers médiéval, mettez-y de l’action et vous obtenez Tears of Metal. Il fait partie de ces annonces indépendantes qu’il fallait retenir, chapeauté par le studio derrière le sympathique Bloodroots. Et puis, bonne nouvelle, il sera aussi jouable en coopération jusqu’à 4.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 octobre 2024

Le très attendu jeu de combat Dragon Ball: Sparking! Zero a montré un nouveau trailer dévoilant pas-mal de choses. Le jeu de Bandai a teasé quelques modes de jeu, mais nous a surtout présenté ses différentes éditions. On peut ainsi s’attendre à de nombreux DLC provenant de Dragon Ball Super, y compris le dernier film « Super Hero », ainsi que de Dragon Ball Daima, la prochaine série prévue.

Delta Force Hawk Ops

Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date : TBA

La série Delta Force revient après une longue période d’absence avec Hawk Ops. L’épisode, déjà annoncé depuis quelques mois, a dévoilé de nouvelles séquences. On a pu avoir un aperçu du mode extraction mais il a surtout présenté ses premières images pour sa campagne avec des séquences et une ambiance qui semblent avoir conquis le public

Fatal Fury: City of the Wolves

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series Date : Début 2025

SNK était également présent pour enfin officialiser les plateformes de son prochain jeu de combat, lui qui était beaucoup plus prompt à nous dire que Fatal Fury: City of the Wolves arriverait début 2025 qu’à nous dire où il sortirait. Et histoire de nous en dire un peu plus, deux personnages ont également été dévoilé : B. Jenet qui fait son retour après avoir été un DLC dans King of Fighters XV et Vox Reaper, un combattant inédit qui hérite du style de combat de Grant, pour celles et ceux qui s’en souviennent.

Battle Crush

Plateformes : iOS – Android – Switch

: iOS – Android – Switch Date : 27 juin (accès anticipé)

Rapide passage pour Battle Crush, le jeu d’arène dynamique de NC Soft, qui n’a fait que rappeler une information communiquée un peu plus tôt dans la journée. La date de sortie est fixée au 27 juin pour son accès anticipé sur plateformes mobiles et Nintendo Switch, les pré-inscriptions étant ouvertes. On reste sur un brawler action en arène avec différents héros aux capacités différentes, jouable en petit comité ou jusqu’à 30 personnes.

Mecha Break

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : TBA

Si vous aimez les mecha et que vous voulez vous taper dessus en multijoueur, MECHA Break était sans doute votre moment. Titre plutôt discret malgré sa présence aux derniers Game Awards, le jeu d’action a dévoilé une nouvelle bande-annonce tout en annonçant un beta test pour le mois d’août.

BlumHouse Games

Spécialisé dans le septième art, le studio Blumhouse, déjà engagé dans le monde du jeu vidéo à travers l’adaptation cinématographique de Five Nights at Freddy’s, se lance également dans l’édition de jeux d’horreur indépendants en annonçant sa première liste de titres :

Grisol Theather of Idol

Project C

Grave Season

Sleep Awake

Fear the Spotlight

The Simulation

Power Rangers Rita’s Rewind

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Les nostalgiques de la toute première série auront reconnu la musique du générique culte. Power Rangers: Rita’s Rewind est un jeu d’action inspiré des jeux rétro et basé sur la célèbre série télévisée. Ce jeu promet une aventure inédite, avec une histoire originale qui respecte et revisite l’univers de la série, enrichi de nouveaux scénarios et d’un gameplay varié.

Deer & Boy

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Il avait été dévoilé en exclusivité à l’AG French Direct, Deer & Boy a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le jeu indépendant, développé par un développeur français, a (re)officialisé son existence, avec une bande-annonce de toute beauté. Pour rappel, il s’agit d’un platformer cinématique qui nous fait suivre le périple d’un jeune garçon qui fera la rencontre d’un faon. Et le moins que le puisse dire, c’est qu’il a bien grandit depuis sa première présentation.

Kingdom Come: Deliverance II

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2024

Après avoir largement su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses du premier volet, la franchise Kingdom Come: Deliverance revient pour un second opus. Henry est de retour dans ce RPG médiéval réaliste, dans un titre plus ambitieux, plus joli et qui semble prendre en compte les erreurs (et le manque du budget) de la première aventure. S’il faudra encore patienter pour avoir du concret concernant la date de sortie, un nouveau trailer nous dévoile du gameplay inédit.

Slitterhead

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series Date : 8 novembre 2024

Peut-être que l’on s’attendait à mieux pour la première bande-annonce de Slitterhead, ce premier titre de Bokeh Game Studio, la nouvelle équipe chapeauté par Keiichiro Toyama (créateur de Silent Hill, Siren et Gravity Rush). Mais celle-ci a au moins le mérite de nous mettre en avant une ambiance creepy et surtout, des informations concrètes avec une date et du gameplay où l’on aperçoit des montres et la possibilité de prendre le contrôle de différents personnages. Cette nouvelle licence horrifique sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series le 8 novembre prochain.

Killer Bean

Plateformes : PC

: PC Date : été 2024 (accès anticipé)

Un autre jeu développé par une seule personne a été présenté lors de ce Summer Game Fest : Killer Bean. Dans ce FPS roguelite, vous incarnez un assassin un assassin qui a un grain (de café). Le jeu propose des cartes et des scénarios générés aléatoirement, le tout dans un univers assez loufoque. Il sera disponible en accès anticipé cet été.

Cairn

Plateformes : PC & consoles

: PC & consoles Date : 2025

The Game Bakers, le studio français à l’origine de Fury et Haven, a dévoilé son tout nouveau projet : Cairn, une simulation d’escalade réaliste. Vous y suivrez Aava, une alpiniste chevronnée qui entreprend l’ascension de Kami, une montagne mythique dont le sommet n’a jamais été atteint. Même si l’on pourra trouver ça drôle qu’un autre studio français s’intéresse à la discipline après le Jusant de DON’T NOD, Cairn a l’air effectivement assez unique.

Wanderstop

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 2024

Anapurna Interactive a dévoilé un tout nouveau jeu, et pas des moindres, puisqu’il est signé par le créateur de The Stanley Parable. À première vue, Wanderstop pourrait ressembler à une étrange simulation agricole, mais la conclusion du trailer laisse présager une expérience bien plus surprenante et innovante.

Unknown 9 Awakening

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series- Xbox One

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series- Xbox One Date : automne 2024

Pas vraiment de surprise pour celui-ci puisque la présence de Unknown 9 Awakening avait été confirmée. Le titre de Reflector Entertainment nous a montré un story trailer, mettant en avant son héroïne incarnée par Anya Chalotra (Yenner dans la série The Witcher). La sortie se précise pour cet automne.

Enotria The Last Song

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 19 septembre 2024

Il fait partie de ces nombreux Souls-like qui s’accumulent depuis quelques temps. Et pourtant, Enotria: The Last Song est sans doute un titre qui mérite d’être surveillé. Inspiré par le folklore italien, le titre a dévoilé une bande-annonce assez impressionnante et remplie d’action. L’annonce, c’était le lancement des précommandes physiques et l’arrivée d’une nouvelle démo, jouable dès maintenant.

The First Descendant

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One Date : 2 juillet 2024

Pour son looter-shooter coopératif, Nexon a pris le temps de soigner sa copie. D’abord prévu pour 2023 et repoussé à plusieurs reprises, The First Descendant semble enfin prêt à livrer sa date de sortie. Les développeurs ont régulièrement fait tester leur titre avec diverses bêtas, souvent jonchées de choses à améliorer, mais qui ont souvent été révisés dans celle d’après. Comme pour ses précédentes apparitions, le titre essaye de nous bluffer avec une bande-annonce cinématique, où l’on peut apercevoir des personnages non annoncés et une date de sortie fixée au 2 juillet 2024 sur toutes les plateformes.

Outersloth, le label d’édition indépendant d’Innersloth (Among Us)

Les créateurs d’Among Us, Victoria Tran et Forest Willard Maars, sont montés sur scène pour annoncer l’ouverture de leur label d’édition de jeux indépendants : Outersloth. Ils ont également dévoilé une première liste de jeux :

Mars First Logistics

Battle Suit Aces

Mossfield Archives

One btn bosses

Project Dosa

Among Us : la série

La série Among US s’est rapidement montré avec un petit teaser, néanmoins assez silencieux compte tenu du casting assez surprenant.

Sonic X Shadows Generations

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 25 octobre

Sonic X Shadow Generations nous a montré un nouveau trailer centré sur les pouvoirs de Shadow. Nous avons également la confirmation que le jeu sortira le 25 octobre prochain sur PC et consoles.

Dune: Awakening

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : TBA

Le très ambitieux MMORPG Dune: Awakening semble vouloir prendre son temps depuis son annonce mais cela ne l’empêche pas de faire quelques apparitions marquées dans l’année. Le Summer Game Fest a été l’occasion de dévoiler une nouvelle bande-annonce cinématique qui ne nous apprend rien de bien nouveau, si ce n’est quelques indices sur son scénario. Un rendez-vous est cependant donné pour la Gamescom où l’on devrait avoir plus d’informations

Battle Aces

Plateformes : PC

: PC Date : TBA

Uncapped Game a dévoilé Battle Aces au moyen d’un trailer animé de haute qualité. Il s’agit d’un RTS attendu sur PC se déroulant dans un monde futuriste. Une bêta sera disponible à la fin du mois, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel.

The Finals

Plateformes : PC

: PC Date : déjà disponible

The Finals nous a montré les premières images de sa saison 3 mettant le Japon à l’honneur et plus précisément la ville de Kyoto. Nous aurons ainsi droit à une nouvelle carte de nouvelles armes.

Alan Wake 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : déjà disponible

Sans trop de surprise, Remedy était bien présent pour nous parler d’Alan Wake 2. Teasé sur les réseaux quelques jours plus tôt, le titre avait quelques annonces à nous faire. Et qui de mieux que Sam Lake pour assurer la présence d’un guest sur la scène. L’homme a d’abord confirmé la venue d’une édition physique (et d’un collector) qui arrivera en fin d’année tout en annonçant l’arrivée du premier DLC, « Night Springs ». Surprise, celui-ci arrive là, dans quelques heures.

New World Aeternum

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 15 octobre 2024

Malgré un lancement couronné de succès sur PC, le MMORPG New World a vu sa popularité drastiquement diminuer en l’espace de quelques semaines seulement. Après une grosse extension et de nombreuses mises à jour, Amazon a annoncé une alternative estampillée Aeternum, qui n’est ni plus ni moins qu’une refonte de l’expérience, qui s’accompagne également des versions consoles. Ca sortira le 15 octobre prochain et le crossplay sera de la partie.

Honkai Star Rail

Plateformes : PC – mobile

: PC – mobile Date : déjà disponible

Après avoir dévoilé sa version 2.3 plus tôt dans la journée, Honkai Star Rail a fait une rapide apparition avec une nouvelle bande-annonce pour nous en reparler. On retient surtout une version inédite du personnage de March 7th qui aura bientôt droit à un nouveau look

Dark and Darker

Plateformes : PC

: PC Date : déjà disponible

Dark and Darker est un titre qui a connu un parcours assez particulier. S’il faisait partie des jeux les plus attendus de Steam, il avait malheureusement été retiré pour des questions juridiques. Jouables jusqu’à présent via le site officiel dans une version peu médiatisée, on apprend que le titre refait surface dès aujourd’hui en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store. Jouable gratuitement, ce qui fera assurément plaisir aux amateurs de jeux PvPvE bien hardcore qui se joue en vue FPS.

Kunitsu-gami Path of the Godess

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series- Xbox One

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series- Xbox One Date : 19 juillet 2024

Très présent lors de ce Summer Game Fest, Capcom n’a pas manqué l’occasion de montrer un nouveau trailer de gameplay pour Kunitsugami Path of the Godess, leur toute nouvelle licence. Nous avons surtout l’annonce d’une date de sortie et de nouvelles plateformes. Il sortira donc également sur PS4 et Xbox One.

Hyper Light Breaker

Plateformes : PC

: PC Date : été 2024 (accès anticipé)

Les créateurs de Solar Ash et Hyper Light Drifter savent se faire désirer pour leur prochain projet, Hyper Light Breaker. Ne soyons pas trop gourmands, on a simplement eu droit à un nouveau trailer et une précision sur l’accès anticipé. Prévu pour cet été, on nous parle désormais d’une arrivée pour « la fin de la période estivale »

skate.

Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date : TBA

Le free to play Skate donne des nouvelles avec un trailer assez inattendu. Ce dernier prend la forme d’une vidéo promotionnelle d’une société fictive des années 90, M-Corp, qui apparaît plutôt douteuse. Malgré cela, nous avons pu voir de nouvelles images du jeu, toujours en phase de pré-pré-alpha. EA a également annoncé que les playtests sur consoles se dérouleront à l’automne prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Palworld

Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date : 27 juin (mise à jour)

Palworld était enfin près pour nous montrer des images de sa prochaine mise à jour nommée Sakurajima. Vous pourrez ainsi explorer une nouvelle île, capturer de nouveaux Pals, effectuer de nouveaux raids et bien d’autres choses. La mise à jour sera disponible le 27 juin prochain.

Valorant

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : déjà disponible (PC)

Riot Games a annoncé des versions consoles pour le FPS compétitif en multijoueur, Valorant. Difficile de savoir comme ce Counter-Strike-Like se jouera à la manette, mais vous pourrez en faire l’expérience vous-même en participant à la bêta gratuite le 14 juin prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel.

Monster Hunter Wilds

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Ryozo Tsujimoto, le producteur de la série Monster Hunter, est monté sur scène pour dévoiler un nouveau trailer du jeu, mettant en avant l’un des monstres les plus importants du titre. Il a également confirmé l’intégration du crossplay dans le jeu et annoncé qu’une démo serait jouable lors de la Gamescom 2024 cet été.

Phantom Blade Zero

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : TBA

Le show s’est terminé sur Phantom Blade Zero, un action RPG développé par S-Game. Le trailer nous a montré pas-mal de gameplay, mais il nous surtout précisé qu’il serait présent sur les prochains salons de l’industrie avec une démo jouable, en commençant bien entendu par le Summer Game Fest.