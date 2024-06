Pour vous remettre dans le contexte, Neva est un jeu d’action et d’aventure édité par Devolver Digital et annoncé il y a tout juste un an. Vous incarnez Alba, une jeune femme liée à un étrange louveteau suite à une rencontre traumatisante contre des forces obscures au sein d’un monde magique mais en souffrance.

Promenons-nous dans les bois

Alba et son nouvel ami évolueront dans des environnements colorés et enchanteurs et devront compter l’un sur l’autre pour s’en sortir au fur et à mesure que notre petit animal grandira pour s’émanciper et prendre ses responsabilités. Mais comme vous pouvez le voir dans le trailer, des affrontements seront aussi de la partie contre des ténèbres qui menaceront votre équilibre, dans le but ultime de survivre et se construire un nouveau foyer en commun.

Neva ne dispose toujours pas d’une date de sortie précise hormis un vague 2024, mais devrait être aperçu lors d’autres conférences durant cette période du Summer Game Fest notamment celle de Devolver Digital. Le jeu est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir de nouveaux screenshots ci-dessous pour vous plonger davantage dans cet univers onirique.