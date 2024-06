Lego Horizon Adventures clipse ses briques et ses Joycon

En attendant l’annonce d’un Horizon 3 un jour, on pourra retrouver Aloy dans des aventures décalées comme le montre très clairement cette première bande-annonce qui met en scène notre héroïne en compagnie de Varl mais aussi d’un homme en costume de hot-dog. Si on retrouve l’humour habituel des jeux Lego, il ne s’agit pas exactement d’un titre qui retrace Zero Dawn et Forbidden West, mais plutôt inspiré de leurs évènements.

Il faut dire qu’il faut bien pouvoir justifier un jeu principalement pensé pour la coopération à deux en local ou en ligne, même si le jeu en solo reste possible. Notez que le jeu est co-développé par Guerrilla Games et Studio Gobo, une équipe de soutien et donc non pas de TT Games dans le coin. Et on rappelle que si le choix peut paraître étrange au premier abord, on rappelle qu’Horizon a déjà eu droit à des sets donc il y a une certaine logique.

Du coup, on bloquera (ou « briquera » pour les spécialistes) surtout sur les plateformes qui accueilleront Lego Horizon Adventures lors de sa sortie en fin d’année puisque le jeu arrivera le même jour sur PlayStation 5 mais aussi PC ce qui est déjà moins commun pour Sony, et encore plus surprenant sur Nintendo Switch. Ce qui fait donc de Sony un éditeur tiers de Nintendo comme diront certains qui tombent facilement dans le sensationnalisme.

Rendez-vous donc fin 2024 pour Lego Horizon Adventures sur PlayStation 5, PC et Switch donc.