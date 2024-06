Slitterhead, le nouveau jeu par le créateur de Silent Hill a présenté son premier et étrange trailer de gameplay

Selon la description officielle, le jeu d’action-aventure de combat prend place dans les rues chaotiques et obscures éclairées au néon de Kowlong, et dans lequel nous incarnons Hyoki, une entité dépourvue de mémoire mais aussi d’enveloppe physique. Votre objectif principal sera de détruire les monstruosités emplissant la ville, les Slitterheads, qui se cachent au coeur de la ville sous la forme d’être humains banals.

A vous de trouver des alliés parmi les humains appelés « Rarities » afin de vous aider à traquer et détruire ces entités tout en perçant les secrets liés à la présence de Kyoki en ville mais aussi concernant l’apparition des Slitterheads.

Si vous avez compris quelque chose ?

Plusieurs armes devraient être de la partie comme des épées, des armes mais aussi des griffes, mais vous pourrez aussi avoir la possibilité de prendre le contrôle de différents personnages via des animations tout à fait dégoûtantes. L’occasion de découvrir quelques séquences de combat, très portées action et aux effets sanguins très présents avec des séquences de déplacement en ville assez dynamiques en sautant de personnage en personnage, jusqu’à… un chien ?

Pour ajouter au prestige de l’équipe derrière le jeu, la présence de Akira Yamaoka à la bande-son, déjà à la barre sur Silent Hill, Killer is Dead ou encore Shadow of the Damned. Pour rappel, Slitterhead sera disponible le 8 novembre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Plus d’informations sur la page Steam du titre.