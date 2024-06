The Game Bakers (Furi, Haven) annonce Cairn, une aventure centrée sur la survie et l’escalade prévue pour 2025 sur PC et consoles

Monts et pitons

Dès les premières images du trailer présenté sur scène, difficile de ne pas penser à Jusant, grâce à ce focus dressé sur l’escalade. Si dans la création de DON’T NOD, cela donnait lieu à un gameplay intéressant sans être punitif, le ton semble différent dans Cairn.

Cairn nous fait incarner Aava, une alpiniste professionnelle qui se lance dans l’ascension d’un sommet encore jamais atteint par quiconque. La mission sera difficile puisqu’il va falloir appréhender l’ascension en tenant compte de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, l’escalade en elle-même puisqu’on voit assez clairement que chaque appui nécessite de la précision dans le mouvement ou la posture. Mais, ensuite, il faut également faire attention à nos ressources en trouvant de l’eau, de la nourriture et de quoi se faire des médicaments. Idem au sujet de notre équipement, qui contiendra par exemple des pitons, des sparadraps, ou encore de la magnésie, pour renforcer nos appuis.

Au cours de l’histoire principale, on nous promet de faire des rencontres et d’en apprendre plus sur l’histoire autour de la montagne qu’Aava souhaite tant gravir. Toutefois, il ne s’agira pas du seul contenu disponible puisqu’un mode Expédition nous permettra de nous concentrer uniquement sur des ascensions de différentes montagnes, aux commandes de Aava ou Marco, un autre personnage jouable.

The Game Bakers continue donc de vouloir surprendre à chaque nouvelle création. Emeric Thoa, directeur créatif, parle même de l’exploration d’un nouveau genre : le survival-climber. Et pour donner une atmosphère réussie au jeu, le studio montpelliérain peut compter sur le soutien de Martin Stig Andersen (Limbo, Inside, Control) et Lukas Julian Lentz (Cocoon) pour tout ce qui concerne le travail audio. Quant à la direction artistique, nous la devons à l’auteur de bande dessinée Mathieu Bablet (Carbon & Silicon, Shangri-La…)

Cairn est attendu pour 2025 sur PC via Steam et consoles.