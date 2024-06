New World Aeternum : le MMORPG d’Amazon Games arrive sur consoles et apporte son lot de changements pour la version PC

Le new New World

New World n’avait pas donné beaucoup de nouvelles depuis la sortie de l’extension Le réveil de la Terre Enragée. On comprend aujourd’hui que l’équipe de développement s’était concentré sur la version console et tous les ajustements et améliorations qu’elle apporte par rapport à la version PC. A la manière dont nous l’ont présenté les développeurs, New World Aeternum sonne presque comme une version 2.0 de New World.

Pour ceux qui découvriront le titre sur consoles, vous serez devant un Action-RPG dans un monde vaste en solo ou en coopération. Vous allez suivre différentes quêtes sur l’île d’Aeternum. Il s’agit d’un endroit surnaturel marqué par différentes époques et différentes cultures qui ont laissé des traces de bien des façons. A cause de l’Azoth, une énergie spirituelle qui peut toucher et être affectée par la psyché humaine ou animale, ce coin perdu en mer attire de nombreux explorateur en quête de richesses. L’île est également pleine de dangers à cause de la corruption qui transforme les êtres vivants en ennemis féroces.

Le MMORPG dispose également d’une forte composante PVP (au tout début, le projet était d’ailleurs essentiellement basé sur le PVP) en rejoignant des factions qui se livrent bataille pour le contrôle des territoires. New World Aeternum sera disponible sur PS5 Xbox Series et PC le 15 octobre prochain. Le cross-play sera de mise et les versions consoles profiteront d’une maniabilité adaptée à la manette. L’édition standard coûtera 59,99€ tandis que la version deluxe sera vendu à 79,99€. Sur PS5 et Xbox Series, un abonnement au PlayStation Plus ou au Xbox Game Pass Core seront requis.

De plus, les joueurs consoles qui précommandent via les stores PlayStation et Xbox, et tous les joueurs PC qui se connectent à New World entre le 7 juin et le 14 octobre 2024, recevront la monture de loup traqueur d’Azoth

Les nouveautés de New World Aeternum pour les joueurs PC

Si vous êtes déjà un joueur de la version PC, cette nouvelle version apporte son lot de changements. Depuis son lancement, Amazon Games Studios a ajouté de nouvelles zones, des montures, des expéditions… Précisons tout d’abord que si vous possédez le jeu de base ainsi que l’extension, New World Aeternum prendra la forme d’une mise à jour totalement gratuite.

En ce qui concerne New World Aeternum, voici une liste non exhaustive des ajouts que l’on pourra retrouver :

De nouvelles cinématiques pour introduire le jeu

Une prise en main améliorée

Flux de quêtes amélioré du niveau 1 à 65

Des cinématiques in-game et pré-rendus

Les dialogues de la quête principale améliorés

Des archétypes de personnages

Ajout d’un raid à 10 joueurs

La première zone de PVP à grande échelle

Un score d’équipement augmenté

La possibilité de pouvoir nager

Lors de la présentation, les développeurs ont expliqué que l’expérience de jeu a été améliorée pour les joueurs souhaitant débuter en solo, notamment en ajout des épreuves en solo de haut niveau. Cependant, pour les expéditions et la majorité des contenus endgame, il sera nécessaire de former un groupe avec d’autres joueurs.

Concernant Amazon Games, en tant qu’éditeur uniquement, nous attendons des nouvelles sur les sorties occidentales de Blue Protocol et de Throne and Liberty.