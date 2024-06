Palworld présente sa première mise à jour majeure, la Sakurajima Update, disponible dès le 27 juin prochain avec une tonne de nouveautés

Parmi les nouveautés apportées par cette première mise à jour majeure de Palworld, une nouvelle île s’ouvrira à vous. Du nom de Sakurajima (sans surprise), avec divers environnements au style japonais dont un sanctuaire entouré de fleurs de cerisier, mais aussi un marais mystérieux entouré de champignons géants, un donjon oriental ou un cimetière étrange, cette île sera aussi l’occasion de trouver une tonne de nouveaux Pals et sous-espèces associées comme celles de certains Pals bien connus comme Chillet et Katress, le tout assorti de nombreuses nouvelles compétences.

De moins en moins un Pokemon-like ?

Pour vous motiver à poursuivre votre lancée, le niveau maximum de votre personnage sera augmenté tout en vous permettant de trouver de nouvelles armes et nouveaux ennemis mais aussi un nouveau mode de difficulté contre les chefs de factions déjà existantes. Et surprise, un tout nouveau raid sera également disponible avec cette énorme plate-forme pétrolière apparue plus au large et contrôlée par un puissant groupe de braconniers pour peut-être trouver du pétrole brut ?

Marre d’affronter des bots ? Sachez que Palworld incorporera désormais des combats joueur contre joueur au sein de batailles épiques dans lesquelles les Pals que vous aurez capturés seront mis en avant. Mais ce n’est pas tout, puisque PocketPair a décidé de nous gâter en incorporant également des nouveautés en ce qui concerne la construction, en enlevant par exemple plusieurs restrictions mais aussi en augmentant le nombre maximum de bases autorisées. De nouveaux types de bâtiments feront leur entrée comme les piliers, les structures en verre, les mines de soufre mais aussi de charbon.

Enfin, cette mise à jour sera l’occasion pour Xbox de renforcer son soutien au jeu puisque ce sera l’occasion de déployer des serveurs dédiés aux machines Xbox, tandis que le cross-play est également en cours de développement.

Palworld est déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S et dans le Xbox Game Pass. La mise à jour Sakurajima sera disponible dès le 27 juin prochain, sans savoir pour l’instant si celle-ci sera proposée gratuitement ou non pour les éditions hors Game Pass. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet pour parfaire vos connaissance sur le jeu.