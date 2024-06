The First Descendant : Le shooter free-to-play de Nexon sera disponible dans quelques jours

Le jeu coop de cet été ?

Le looter-shooter coopératif ne manque décidément pas une occasion de passer dans l’une des émissions de Geoff Keighley. Après avoir figuré au programme des Game Awards de l’année dernière, il était de retour au Summer Game Fest pour présenter un nouveau trailer, qui s’attardait cette fois sur les différents héros et sur les menaces que l’on s’apprête à affronter. Une bande-annonce qui, comme toutes les vidéos du jeu, nous en met plein la vue, même s’il s’agit ici d’une cinématique et non d’une phase de gameplay.

Le titre se prépare maintenant pour son lancement, car on apprend que The First Descendant est maintenant prévu pour le 2 juillet sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il s’agira d’un free-to-play. Avec une date aussi proche, on peut se dire que le titre ne nous fera plus faux bond.