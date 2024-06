Black Myth: Wukong aura du retard sur Xbox et ouvre ses précommandes avec une édition collector qui ne contient pas de disque

La version Xbox n’arrivera pas à l’heure

Ce joli trailer nous en met plein les yeux même s’il ne contient évidemment aucune image de gameplay. Son seul but est de nous rappeler que le jeu sort le 20 août prochain, et qu’il est temps d’ouvrir les précommandes. Enfin, le 20 août, pas pour tout le monde.

Car si la sortie est toujours prévue à cette date sur PC et sur PlayStation 5, la version Xbox est repoussée à une date indéterminée. Game Science indique aujourd’hui que cette version a pris du retard et ne convient pas aux standards de qualité fixés par l’équipe, c’est pourquoi elle ne sortira pas à l’heure.

Une distribution physique compliquée

Pendant ce temps, on découvre les différentes éditions du jeu, qui ont toutes un point en commun : elles ne contiendront pas de disque pour le jeu, mais un code de téléchargement. Le studio indique que Black Myth: Wukong est son premier jeu et qu’il n’a pas l’expérience de toute la chaîne de production nécessaire pour imprimer des disques et les distribuer. La situation n’est pas immuable pour autant car l’équipe dit travailler sur ce problème afin d’être capable, un jour, de fournir des disques dans ces éditions.

On peut l’entendre, mais avec deux éditions collectors dans les cartons affichés à un tarif presque excessif, l’argument est difficile à avaler. Dans l’édition Deluxe du jeu, vendue 169 dollars, vous trouverez :

Un steelbook

Un certificat

Une bague

Un collier

Un pin’s

Des cartes postales

Un parchemin

La couronne du héros en taille réelle

Une édition collector est également prévu pour le prix, somme toute modique, de 399 €. Vous retrouverez ici le même contenu que l’édition Deluxe, si ce n’est que la couronne sera remplacée par une statuette du protagoniste, d’une hauteur de 40 centimètres.

On ne sait en revanche pas si ces éditions arriveront à l’heure pour le moment. Les codes seront bien envoyés à temps pour profiter du jeu, mais le packaging physique pourra avoir du retard d’après le studio. En bref, on sent l’inexpérience d’une équipe qui n’a pas assez préparé l’aspect marketing autour du jeu, mais on espère surtout que l’expérience en elle-même sera mieux fignolée.