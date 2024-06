Dragon Ball: Sparking! Zero sortira le 11 octobre, voici toutes les éditions du jeu

Des scénarios alternatifs au programme

Comme on avait pu le découvrir avec le leak, Dragon Ball: Sparking! Zero sortira bien cette année, et plus précisément le 11 octobre 2024. C’est ce que le trailer nous confirme, et pas seulement.

Dans ce nouvel opus, il sera possible d’assister à des scénarios alternatifs, histoire de ne pas se contenter d’être une énième resucée du récit que tout le monde connait déjà. On voit par exemple un monde dans lequel Goku se transformerait en Super Saiyan dans sa bataille contre Vegeta, ou encore un Trunks qui combattrait Cell aux côtés de son père. Un programme qui donnera assurément envie aux fans, qui découvriront tout cela dès le mois d’octobre.

Le détail des éditions de Dragon Ball: Sparking! Zero

Encore faudra-t-il savoir sur quelle édition craquer. Bandai Namco compte vous proposer plusieurs options, aussi bien en physique qu’en numérique. Voici le détail des différentes éditions :

Edition Standard – Dès 69,99 €

Si vous précommandez cette édition, vous obtiendrez :

Nouveau personnage jouable exclusif

Déblocage anticipé des six personnages suivants : Gogeta Gogeta, Super Saiyen Gogeta, Super Saiyen divin Super Saiyen Broly Broly, Super Saiyen Broly, Super Saiyen (pleine puissance)



Edition Deluxe – Dès 99,99 €

Cette édition contiendra :

Le jeu

Pass saisonnier & Bonus

3 jours d’accès anticipé

Les bonus de précommande

Edition Ultimate – Dès 109,99 €

Cette édition contiendra :

Le jeu

Pass saisonnier & Bonus

3 jours d’accès anticipé

Pack d’amélioration ultime & bonus

Les bonus de précommande

Edition Collector – Dès 199,99 €

Cette édition contiendra :