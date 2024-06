Metaphor: ReFantazio parle de ses Personae

Metaphor: ReFantazio n’est pas un Persona mais il faut bien reconnaître qu’il y ressemble beaucoup si on omet son univers. Ainsi les combats sont assez similaires avec les quatre membres de l’équipe qui utilisent des invocations qui ne sont pas les habituels démons/Personae mais ce que l’on appelle des Archétypes inspirés des classes ou rôles que l’on peut retrouver dans les univers de fantasy.

On retrouvera plus d’une quarantaine de ces invocations dans le jeu qui peuvent être équipées par nos protagonistes après les avoir débloqué via l’équivalent des liens sociaux de Metaphor, mais certaines d’entre elles peuvent aussi évoluer quand un personnage atteint le niveau maximal avec un Archétype. On suppose que la présentation de différents Archétypes seront aussi le sujet de la présentation dédiée au jeu qui aura lieu aujourd’hui à 3h et qui sera donc probablement terminée depuis longtemps quand vous lirez cet article.

En attendant notre réveil pour compléter cette news ou en faire une autre si on en apprend plus à propos de Metaphor: ReFantazio, notez qu’il sortira le 11 octobre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.