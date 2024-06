Fatal Fury: City of the Wolves dévoile B. Jenet, le nouveau Vox Reaper et ses plateformes

Fatal Fury: City of the Wolves remplace temporairement South Town par Los Angeles

Jusqu’à présent, Fatal Fury: City of the Wolves se réservait aux finales de compétitions comme l’EVO donc il profite de sa participation à un évènement plus grand public pour proposer une vidéo de présentation plus générale. Ce qui nous permet au passage d’apprendre enfin les plateformes de ce jeu qui sortira donc sur PS4, PS5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store).

Maintenant que l’on sait sur quels supports le titre sera disponible, il peut enfin faire son apparition sur toutes les boutiques concernées afin de vous permettre de le wishlister dès maintenant si vous le souhaitez. La page Steam nous permet d’apprendre au passage qu’il y aura du crossplay pour jouer entre différentes plateformes.

Avant de passer aux deux personnages dévoilés cette nuit, profitons-en pour faire une précision qui peut être utile à certains ou certaines d’entre vous si vous n’êtes pas familiers avec les jeux SNK. King of Fighters est un spin-off crossover qui rassemble plusieurs sagas de l’éditeur dont Fatal Fury. Fatal Fury: City of the Wolves se passe donc bien dans le même univers que KOF XV et il en est même la suite même si l’on est bien ici dans un jeu de combat au gameplay 1 contre 1.

Fatal Fury se met au V.R.

Si vous suivez à peu près les jeux de combat et ceux de SNK, rien de très surprenant dans les nouvelles informations et on peut donc parler des annonces de combattants qui ont aussi eu un trailer de gameplay chacun à côté, à commencer par le retour de B. Jenet. Un retour assez logique pour celle qui avait fait son apparition dans l’épisode précédent, Garou: Mark of the Wolves, et qui était une membre de la Team Garou en DLC sur King of Fighters XV.

Mais parlons de Vox Reaper, un personnage totalement inédit dont le design colle assez bien avec son concept d’assassin de rue comme on nous le présente. Envoyé à l’origine pour éliminer Kain, l’antagoniste de l’épisode précédent, il a été vaincu avant que Grant, le garde du corps de Kain n’en fasse son disciple, ce qui explique son style très similaire et la partie de masque de démon qui peut faire son apparition sur son visage.

Fatal Fury: City of the Wolves arrivera donc début 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC mais on risque de le voir régulièrement d’ici là pour découvrir le reste de son casting, lors de l’EVO 2024 par exemple qui aura lieu du 19 au 21 juillet.