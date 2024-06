Kunitsu-Gami: Path of the Goddess arrivera le 19 juillet prochain, le jeu de Capcom sortira aussi sur PS4 et Xbox One

Même l’ancienne génération y aura droit

On ne s’attendait pas à voir Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aussi rapidement même si Capcom nous avait prévenu que la sortie s’effectuerait dans cette période. Comme on l’apprend avec la nouvelle vidéo diffusée pour le Summer Game Fest, le jeu sera disponible à partir du 19 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series (et directement dans le Xbox Game Pass). Une date relativement proche, qui sonne aussi le début des précommandes, ce qui permet de constater que le jeu sera affiché au prix de 49,99 dollars.

Mais si l’on jette aussi un œil aux mentions dans le trailer, on apprend que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est également prévu sur PS4 et Xbox One. L’éditeur veut donc mettre toutes les chances de son côté pour s’assurer que le titre trouve son public.