La bande-annonce animée de la saison 2 de Street Fighter 6 réservait de nombreuses surprises. Alors que Luke et Jamie sont en train de faire leur meilleure session gaming, ils sont interrompus par Terry Bogard de Fatal Fury (et donc de King of Fighters mais aussi Smash) qui est rapidement rejoint par Mai Shiranui, elle aussi de Fatal Fury et King of Fighters mais pas Smash car c’est un jeu pour les gentils garçons et les gentilles filles.

Et si cela manque trop de personnages de Street pour vous, la saison est complétée par Elena qui fait son grand retour après avoir été snobée dans Street Fighter V mais surtout M. Bison dont le comeback est encore plus étonnant puisque l’on nous jurait qu’il était vraiment mort pour de bon et qu’on ne le reverrait plus jamais.

Voici donc le planning de leurs sorties :

M. Bison : été 2024

Terry Bogard : automne 2024

Mai Shiranui : hiver 2025

Elena : printemps 2025

Street Fighter 6 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et vous pourrez aussi retrouver Terry et Mai Shiranui (même si elle est seulement teasée pour l’instant) dans Fatal Fury: City of Wolves qui arrivera en début d’année prochaine.