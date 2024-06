Harry Potter: Champions de Quidditch tient sa date de sortie, le match démarre le 3 septembre sur PC et consoles et directement dans le PlayStation Plus

La seule et unique apparition majeure de Harry Potter: Champions de Quidditch s’est faite l’an passé lors de son annonce par Warner Bros. Games. Développé par Unbroken Studios (déjà à l’origine du très discret Fracture Lands), il faut notamment signaler que ce nouveau jeu de sport n’a strictement rien à voir avec l’univers d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, si ce n’est son appartenance à la galaxie Portkey Games. Quoi que, il se pourrait qu’une surprise attende les joueurs et joueuses du phénomène de l’an dernier…

Je peux vous emprunter Dubois un moment ?

L’occasion de découvrir une nouvelle cinématique sans vraiment montrer de gameplay. Les matchs devraient reprendre les règles et codes du mythique sport de balais avec les terrifiants Détraqueurs et le Vif d’or qui devrait être le centre d’intérêt de tous les Attrapeurs, tandis que les Batteurs et Poursuiveurs devront donner de leurs talents dans plusieurs modes de jeu.

Plusieurs arènes légendaires seront disponible comme la cour du Terrier des Weasley en passant par les arènes officielles de la Coupe du Monde de Quidditch tout en incarnant des personnages emblématiques comme Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d’autres. A noter que les possesseurs d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard pourront prétendre à recevoir un « Bonus Legacy Pack » avec notamment un skin pour votre balai et des skin de personnages notamment concernant Sebastian Sallow. La seule condition étant de posséder le jeu et de vous connecter sur votre compte Warner Bros.

Tenez vous prêts, le Souafle sera libéré dès le 3 septembre sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch au prix de 29,99€ et dès son lancement dans le PlayStation Plus dans sa version standard (disponible du 3 au 30 septembre). Il semblerait que cela concerne le pallier basique de l’abonnement, le PlayStation Plus Essential mais nous attendrons confirmation de la part de Sony. Rappelons enfin que la connexion internet devra être permanente pour jouer.