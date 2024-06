Wanderstop, un nouveau jeu narratif cosy chapeauté par Annapurna Interactive, débarquera cette année sur PS5 et PC

De l’arène au salon de thé

À l’intérieur de ce trailer d’annonce de Wanderstop, on nous montre donc Alta, une combattante dans l’âme reconvertie dans la gestion d’un salon de thé en pleine forêt magique. Et si on nous présente une journée type de la jeune fille, quelque chose cloche vis-à-vis d’elle.

Alors certes, le quotidien semble paisible. On voit Alta se lancer dans une préparation sophistiquée de thé, au sein d’un salon qu’elle pourra décorer à sa guise. Elle doit également s’occuper de cueillir des plantes, de faire un peu de ménage et, surtout, du service des clients. On la voit même tenir dans ses bras des petites créatures toutes mignonnes. Bref, tout devrait aller pour le mieux dans cette routine apaisante.

Pourtant, à la fin du trailer, on voit la jeune fille en train de se convaincre qu’elle est heureuse, et son instinct de guerrière semble toujours intact en voulant reprendre le dessus. Voilà de quoi nous indiquer à demi-mot un éventuel twist.

Sans aucune certitude d’un tel choix de la part de l’équipe de développement, un des éléments qui nous amène à y croire est la présence de Davey Wreden au sein du studio. Nous devons à cet homme The Beginner’s Guide et surtout The Stanley Parable, qui sont tout sauf des jeux conventionnels sans surprise. L’autre raison d’y penser, et bien c’est Geoff Keighley lui-même qui a déclaré « pressentir un twist » juste après le trailer, pour les mêmes raisons.

Wanderstop est donc à suivre de près, et devrait sortir cette année sur PS5 et PC via Steam.