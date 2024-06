Phantom Blade Zero dégaine un nouveau trailer de gameplay pour conclure le Summer Game Fest

Une démo va faire le tour du monde

Vous ne trouverez pas de nouvelles informations dans ce trailer inédit diffusé en fin de conférence, mais vous y verrez plein de morceaux inédits de gameplay en plus,; qui mettent encore une fois en avant les chorégraphies très travaillées des combats.

Et étant donné qu’il y a ici la présence de l’interface, on veut nous faire passer le message que ce que l’on voit ici sont des vrais extraits de gameplay. Et pour cause, ce trailer a surtout pour but d’annoncer qu’une démo jouable va faire le tour des plus grands salons (mais pas le votre). Les personnes au Summer Game Fest peuvent y jouer, celles qui iront à la Gamescom pourront aussi le tester, mais pour nous autre chez nous, rien n’est encore annoncé. Au moins, le titre présente une build jouable, signe qu’il peut peut-être maintenir sa date de sortie à 2025.

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait à propos de ce Phantom Blade Zero, qui sortira sur PC et PlayStation 5.