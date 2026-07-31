Sony compte bien rester sur ses positions concernant le physique sur PlayStation, malgré les vives réactions

Sony vous a entendu, merci bien

On l’a vu avec Capcom, puis avec Xbox, c’est la période des résultats financiers. Et vu le climat délétère qu’a provoqué Sony avec son annonce au sujet du jeu physique, on aurait trouvé plus juste qu’une prise de parole soit faite avant que ne tombent les siens.

Mais écoutez, c’est donc un mois plus tard que Lin Tao, directrice financière chez le géant japonais, a pris la parole à ce sujet dans le cadre d’une session questions-réponses à l’issue des résultats de ce premier trimestre, parole diffusée sur les réseaux sociaux, et rapportée à l’écrit par Kotaku :

« Nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons, et la principale est que la numérisation du contenu a globalement progressé : c’est le facteur déterminant. Il ne s’agit pas que de PlayStation, mais tous les types de contenu : la numérisation progresse. Et donc lorsque nous envisageons l’avenir – et nous l’avons fait patiemment, en analysant avec prudence – nous sommes arrivés à cette conclusion et comptons avancer avec prudence. »

Sony responds to the backlash over ending PlayStation discs. "We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we're going to cautiously move this forward…" pic.twitter.com/qRKkEX6TN3 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 31, 2026

Voilà un préambule qui rappelle que, non, évidemment, Sony n’a pas décidé d’arrêter les jeux sur un coup de tête, et que c’est un long processus entamé depuis des années. Lin Tao poursuit :

« Et au sujet de cette décision, nous avons reçu des opinions variées avec des personnes ayant des points de vue tranchés, et nous comprenons que la communauté nous ai fait part de ces points de vue. Les jeux vidéo sont appréciés par beaucoup de personnes. C’est une forme de divertissement que les personnes adorent, et qui bien souvent leur ont créé de précieux souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière d’impliquer les joueurs est un point que nous voulons continuer à explorer. »

En bref, beaucoup de mots et de roulades dignes d’un bon vieux Soulsborne pour ne pas dire « vu et s’en tape ». Une non-réponse qui ne risque pas de calmer la colère légitime des joueuses et des joueurs, dont une partie reprend régulièrement un hashtag sur les réseaux contre l’arrêt du disque, ou une autre (et souvent la même) appelle à un boycott numérique de PlayStation sur une semaine. Une manifestation hélas polluée aussi par des comportements limites à plusieurs reprises, par sectarisme.

En parallèle, le débat est arrivé à des hauts niveaux de responsabilité comme certains élus, au Mexique, souhaitant faire bouger les choses, alors que dans le même temps l’Union européenne se dit impuissante face à la perspective de l’arrêt du jeu physique.

C’est bien les codes dans la boîte, non ?

Kotaku indique ensuite qu’un analyste financier a posé une question à Lin Tao sur la suite des relations entre Sony et les revendeurs en cas d’arrêt de production de jeux physiques.

À la surprise de personne, la directrice financière répond que les éditeurs pourront bien continuer à fournir des boîtes aux magasins, mais avec un code dedans. Elle affirme aussi que le disque n’est pas un élément suffisamment significatif et que PlayStation pourra miser sur un tarif bien moins cher qu’un PC pour ses consoles :

« Concernant les revendeurs, il existe des spécificités régionales, et pour chaque partenaire local, nous essayons d’avoir un dialogue consciencieux afin de déboucher sur une situation gagnant-gagnant. Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation entre PlayStation et le PC. L’expérience utilisateur sur PC est particulière : elle s’inscrit dans la durée. Notre catalogue de contenus est l’une de nos forces, tout comme la stabilité de notre écosystème. Et comparé aux PC haut de gamme, notre produit est plus abordable. Donc nous n’avons pas l’impression que le disque en lui-même soit un solide facteur de différenciation. À l’avenir, nous pourrons coexister harmonieusement avec le jeu sur PC. »



Le code dans la boîte, il est clair que l’on y va tout droit, au moins pour un temps avant qu’il n’y ait plus de boîte du tout, et soyez bien sûr que l’on n’a pas forcément à attendre janvier 2028 pour cela. Certains éditeurs ne se gêneront sans doute pas pour prendre les devants, comme Rockstar l’a déjà fait avec GTA VI, ne serait-ce que pour commencer à installer cette habitude dans la tête des gens, comme le Game Key Disc sur console et les Game Key Card sur Switch 2 ont déjà pu y contribuer.

Ensuite, oui, sans doute qu’une PS6 sera moins chère qu’un PC haut de gamme, mais vu qu’on parle depuis au moins deux ans de consoles nouvelle génération aux alentours des 1 000 euros, et que nous avons eu un avant-goût avec la PS5 Pro à 800 euros (désormais 900) l’écart se réduit brutalement et douloureusement pour les portefeuilles.

Tout ceci sans parler d’une hausse automatique du budget jeu vidéo à venir lorsque l’on ne pourra plus compter sur l’occasion. Et les promos démat’, intéressantes depuis très longtemps sur le PS Store, seront-elles aussi nombreuses et avantageuses en l’absence de solution physique ? Une inquiétude mise en perspective avec, en plus, une tarification dynamique qui pointe le bout de son nez ?

Bref, Sony ne se montre pour l’instant ni conciliant, ni rassurant quant au futur de la consommation du jeu vidéo sur sa plateforme et rien ne semble capable à l’heure actuelle de changer ou même nuancer la politique en place.